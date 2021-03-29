Fransa’da zayıflama haplarını üreten ilaç şirketine rekor ceza

İlaç şirketi Servier’in ürettiği ve yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan “Mediator” adlı zayıflama hapıyla ilgili açılan davada şirkete, 2.7 milyo euro para cezası kesildi.

Fransız ilaç şirketi Servier’in ürettiği ve yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan “Mediator” isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan dava sonuçlandı.

Fransız medyası, mahkemenin,19 Mart'ta verdiği kararda şirketin, "ihmalkarlık, istemeden ölüme yol açmak ve sakat kalmaya sebebiyet vermek" gibi suçlardan suçlu bulunduğunu ifade ederek, 2.7 milyon euro para cezasına çarptırıldığını aktardı.

Mahkemenin yargıcı Sylvie Daunis, karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Yıllardır riskleri bilmelerine rağmen gerekli önlemleri hiçbir zaman almamışlar.” ifadelerine yer verdi.

7 AYRI SUÇTAN YARGILANIYORLARDI

Dava edilen şirket yetkilileri, “İlacın yan etkilerini saklamak, ihmalkarlık, istemeden ölüme yol açmak ve sakat kalmaya sebebiyet vermek" olmak üzere 7 ayrı suçtan yargılanıyordu.

2 bin 684 kişi ve kurumun müdahil taraf olarak katıldığı davada 23 kişi yargılanmış, 100’ün üzerinde de şahit dinlenmişti.

Fransa’da aralarında sağlık fonlarının da yer aldığı 6 bin 500 kişi, şirketten 1 milyar euro tazminat talep etmişti.

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2009 yılında yasaklanan ilacının çok sayıda hasta üzerinde yan etkisi tespit edilmiş, söz konusu şirket hakkında 2010 yılında adli soruşturma başlatılmıştı.

Şirketin sahibi Jacques Servier ise 2014 yılında hayatını kaybetmişti.

2009 yılında piyasadan çekilen “Mediator” adlı ilaç, 33 yıldan uzun bir süre piyasada kaldı.

5 milyon kişi tarafından kullanılan ilaçla ilgili ilk kalp rahatsızlığı 1999 yılında bildirildi. 2000 yılında 'Mediator’un ciddi kalp rahatsızlıklarına neden olabileceği açıklandı.