Fransa'daki bıçaklı saldırının faili, özel hücreye alındı Bir parkta 4'ü çocuk 6 kişiyi yaralayan Suriyeli saldırgan, intihar etmesin diye herhangi bir nesnenin bulunmadığı hücreya alındı. Hücre, kamerayla gözetleniyor…

AA

8 Haziran sabahı Fransa'nın Annecy kentinde akılalmaz bir olay yaşandı…

Hıristiyan olduğunu açıklayan Suriyeli sığınmacı, bir parkta bulunan kişilere bıçakla saldırdı.

4'ü çocuk 6 kişiyi yaralayan saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

İsveç'te oturum izni var

Zanlının üst aramasında bir silah, Hristiyanlıkla ilgili iki resim, haç kolye, 480 euro ve İsveç menşeli sürücü belgesi bulundu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2013'te iltica talebi İsveç'te kabul edilen zanlının, bu ülkede oturum izni olduğunu belirterek, ayrıca İtalya ve Fransa'da iltica talebinde bulunduğunu, bu talebi reddettiklerini açıkladı.

Ülke basını, saldırıda yaralananların arasında 78 yaşında Türk kökenli kişinin de olduğunu yazdı.

4 çocuğun tedavisi sürüyor

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ise bıçaklanan 6 kişinin arasında bir İngiliz ve bir Hollanda vatandaşının olduğunu ifade etti fakat yaralı Türk vatandaşına dair bilgi paylaşmadı.

Annecy Cumhuriyet Savcısı Line Bonnet-Mathis de saldırıda yaralanan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını, yaralı 4 çocuğun tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Hiçbir şeyin olmadığı hücreye alındı

Olayla ilgili yeni bir gelişme oldu…

Saldırgan Abdalmasih H., intihar etme olasılığına karşı özel hücreye transfer edildi.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre tutuklu yargılanmasına karar verilen zanlı, neredeyse hiçbir şeyin bulunmadığı boş hücreye alındı.

Gözetleniyor

Abdalmasih H.'nin yaşamına son vermesine sebep olabilecek herhangi bir nesnenin bulunmadığı özel hücre, kamerayla gözetleniyor.

Zanlının hala ifade vermeyip sessizliğini koruduğu belirtiliyor.