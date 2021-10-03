Fransa’daki Katolik Kilise’sinde, 3 binden fazla pedofili çalıştı

Katolik Kilisesi’ndeki pedofili olaylarının araştırılması için kurulan Bağımsız Komisyon, raporunda 2 bin 900 ila 3 bin 200 pedofili din adamı ve kilise üyelerinin tespit edildiğini açıkladı.

Fransa’da, Katolik Kilisesi’nde çocuk istismarı skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

Bağımsız Komisyon tarafından hazırlanan ve salı günü yayınlanması planlanan rapora göre, kiliselerde binlerce pedofili vakası kayıtlara geçti.

Raporda, 1950’den bu yana Katolik Kilisesi’nde 3 binden fazla pedofilinin çalıştığı belirtilirken, Komisyon Başkanı Jean-Marc Sauve Fransız basınına yaptığı açıklamada, araştırma kapsamında 2 bin 900 ila 3 bin 200 pedofili din adamı ve kilise üyesinin tespit edildiğini açıkladı.

SAYININ EN DÜŞÜK TAHMİN OLDUĞUNU VURGULADI

Sauve, bu sayının en düşük tahmin olduğunun altını çizdi. 2 bin 500 sayfadan oluşan raporda hem suçluların hem de kurbanların sayılarının belirlenmeye çalışıldığını ifade eden Sauve, pedofili olan şahısların faaliyet göstermesine izin veren kilise içindeki kurumsal ve kültürel mekanizmaların da incelendiğini belirtti.

RAPORDA TANIKLARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER YER ALDI

İki buçuk yıllık araştırmanın ardından yayınlanacak komisyon raporunda, kilise, mahkeme ve polis arşivlerinin yanı sıra tanıklarla yapılan görüşmelerin de yer aldığı öğrenildi.

2018’DE KURULDU

Araştırmayı yapan Bağımsız Komisyon, Katolik Kilisesi’ndeki pedofili skandallarını araştırmak için 2018 yılında Fransa Piskoposlar Konferansı (CEF) tarafından kuruldu.