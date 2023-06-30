Fransa'daki protestolarda 1 kişi yaşamını yitirdi Paris'in Nanterre banliyösünde polisin Afrika kökenli bir genci öldürmesinin ardından salı günü başlayan protestolarda ilk can kaybı yaşandı.

İHA

Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde polisin 17 yaşındaki Afrika kökenli Nael M. adlı genci öldürmesinin ardından Salı günü patlak vererek şiddet olaylarına dönüşen gösteriler, güvenliğin arttırılmasına rağmen devam ediyor.

Gösteriler sürüyor

Başkent Paris, Marsilya, Strasbourg olmak üzere ülkenin birçok şehrinde protestolar şiddetini arttırdı. Protestocular kamu binalarını, dükkanları, ATM’leri ve araçları ateşe verdi, bazı mağazaları ise yağmaladı.

Arbedede bir kişi hayatını kaybetti

Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetti.

Fransa polisi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtildi.

Toplu taşıma seferleri durduruldu Öte yandan Fransız Hükümeti ülkede 21.00’den itibaren toplu taşıma seferlerinin askıya alındığını duyururken vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı.

Macron'dan "gençleri evde tutun" çağrısı

Ülkedeki protestoların durdurulması amacıyla 45 bin polis görevlendirildi. Protestolarda 200'den fazla polis yaralandı. Fransa’da sular durulmuyor Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirterek daha fazla polisin görevlendirileceğini duyurmuştu.

Sosyal medyanın şiddeti körüklediğini vurgulayan Macron, hassas içeriklerin kaldırılmasını isterken, ebeveynlere de "gençleri evde tutun" çağrısı yapmıştı.