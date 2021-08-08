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- Fransa'daki protestolarda AA muhabirine polis müdahalesi
Fransa'daki protestolarda AA muhabirine polis müdahalesi
- AA
- 08.08.2021 - 10:21
Fransa’da, Anayasa Konseyi tarafından onaylanan yeni tip koronavirüs yasasının getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu halkı sokaklara döktü.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hükümet tarafından alınan önlemlere karşı, başkent Paris’te 4 farklı noktada protesto gösterileri gerçekleştirildi.
Eylemlerin dördüncü haftasında polis ekipleri hem eylemcilere hem gazetecilere sert müdahalede bulundu.
KAMERASIYLA YER DÜŞTÜ
Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Alaattin Doğru Pont de Neuilly'den başlayıp polis kordonu eşliğinde Avenue Victoria'ya ilerleyen en kalabalık protesto grubunu takip ettiği sırada, polis kendilerini yuhalayan göstericilere müdahale için hazırlık yapıyordu.
O sırada polislerden ikisi, başka bir polisin yönlendirmesi ile AA muhabirinin olduğu tarafa geldi.
AA muhabiri Doğru, polisin itmesiyle kamerasıyla birlikte yere düştü.
GAZ KAPSÜLÜ İSABET ETMİŞTİ
Doğru, 24 Temmuz'da koronavirüs ile mücadele yasasına karşı düzenlenen gösteride de görüntü çektiği sırada polisin attığı gaz kapsüllerinden birinin isabet etmesiyle hafif şekilde yaralanmıştı.
Fransa'daki protestolarda AA muhabirine polis müdahalesi VİDEO