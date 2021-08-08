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Fransa'daki protestolarda AA muhabirine polis müdahalesi

Fransa'daki protestolarda AA muhabirine polis müdahalesi

Paris’te koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemler ve aşı zorunluluğu protesto edildi. Olayları takip eden AA muhabiri Alaattin Doğru, polis müdahalesi ile yere düştü.