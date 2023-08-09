Fransa’daki yangın faciasında 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Fransa’nın Wintzenheim kasabasında engellilerin kaldığı yazlık evde çıkan yangının ardından 11 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Fransa’nın Haut-Rhin bölgesindeki Wintzenheim kasabasında engellilerin konakladığı yazlık evde sabah saatlerinde çıkan yangının bilançosu netleşiyor.

İtfaiyecilerin çalışmalarına liderlik eden Philippe Hauwiller yaptığı açıklamada, kayıp durumdaki 11 kişiden 9'unun cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Gelen son bilgiye göre 2 kişinin de öldüğü belirlendi.

'Binanın üst katlarına ulaşmak zor'

Binanın üst katlarına ulaşmanın zor olduğunu belirten Hauwiller, "Çok büyük miktarda moloz, çok sayıda çökmüş bölüm ve sağlam olmayan bir zemin var" dedi.

Hauwiller, yangından yalnızca zemin kattakilerin kaçabildiğini, üst kattakilerin mahsur kaldığını aktardı.

Yanan binanın enkazında yürütülen çalışmalarda insansız hava araçları ve köpekler de kullanılıyor.

İlk etapta 11 kişinin yaşamını yitirdiği ihtimalinin üzerinde duruldu

Öte yandan Haut-Rhin Valiliğinden yerel saatle 06.30 sıralarında çıkan yangına ilişkin yapılan açıklamada, 17 kişinin tahliye edildiği, kayıp durumdaki 11 kişinin ise hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu aktarılmıştı.

Saat 09.00'da kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.