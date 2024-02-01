Fransa'dan geri adım! Çiftçilere yeni tedbirleri içeren 150 milyon euroluk destek Çiftçilere yeni tedbirleri açıklayan Başbakan Gabriel Attal'ın açıklamalarının ardından, Genç Çiftçiler Sendikası, çiftçilere yolları kapatma eylemlerini askıya alma çağrısı yaptı

AA & Ensonhaber

Almanya'da başlayan çiftçi protestoları Fransa'ya da yayıldı.

Çalışma koşullarına tepki gösteren Fransız çiftçiler, başkent Paris'e doğru 10 bin traktörle yola çıktı.

Fransa'da çiftçiler, hükümetin yeni kararlarına rağmen Paris'e giden yolları kapattı.

Su kaynaklarına kolay erişim isterken, düşük gelirden şikayetçi olan çiftçiler günlerdir eylemlerini sürdürüyor..

Mesleklerine yönelik eleştirilere ve tarım politikalarına karşı hayal kırıklıklarını dile getirerek Paris'e giden A15 otoyolunu trafiğe kapatan çiftçilerin, Fransız hükümetinden beklediği somut adım geldi..

Fransız hükümetinden geri adım

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, ülkede devam eden çiftçi protestoları kapsamında tarım sektöründeki memnuniyetsizlikleri gidermek için hükümetin yeni tedbirlerini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) çevreci politikalarından ve haksız rekabetten şikayet eden Fransız çiftçilerine "yanınızdayız" mesajı veren Attal, yasalarla korunan bir "gıda egemenliği" kurmak istediklerini belirtti.

Attal, "Egemen olmak istiyoruz; tarım yapmak için egemen, hasat yapmak için egemen, beslenmek için egemen." ifadelerini kullandı.

Güney Amerika Ortak Pazarı MERCOSUR ülkeleri ile AB arasında planlanan ticari anlaşmanın Fransız çiftçileri açısından haksız rekabete yol açacağına işaret eden Attal, "Fransa’nın bu anlaşmayı kabul etmesi söz konusu değildir." dedi.

150 milyon euroluk destek paketi

Attal, çiftçilerin taleplerine yönelik mücadelenin Avrupa kapsamında verilmesi gerektiğini vurguladı.

Çiftçilerin sosyal ve finansal şartlarını iyileştirmek için 150 milyon euroluk destek paketi açıklayan Attal ayrıca Fransız çiftçilerin komşu ülkelerden ithal edilen ürünlere karşı "korunmasını" hedefleyen bir yasa tasarısının Senato'da görüşülmesi için çalışmaya başlayacaklarını duyurdu.

Sendikadan yol kapatma eylemlerini askıya alma açıklaması

Diğer yandan, "Paris’i kuşatma" çağrısında bulunan sendikalardan Genç Çiftçiler Sendikası Attal'ın yeni önlemlere ilişkin konuşmasının ardından üyelerine "eylem yöntemimizi değiştirelim" çağrısı yaptı.

Sendika, günlerdir Paris'e giriş-çıkış güzergahlarını ve başkentin en büyük pazarı Rungis'in giriş kapısını traktörleri ile kapatan çiftçilerden trafik akışına izin vermelerini istedi.

Çiftçiler halkın desteğinden memnun

Ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA'nın Başkanı Arnaud Rousseau basına yaptığı açıklamada, eylemler başladığından beri çok sayıda destek mesajı aldıklarını belirterek, kamuoyunun kendilerine verdikleri destekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Rousseau "ilk defa böyle bir halk desteği" hissettiklerini ve bunun Fransız çiftçilerinin kararlılığını güçlendirdiğini vurguladı.

Ülke genelinde çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais, Rennes gibi çok sayıda kentte gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

Çiftçiler hükümetin taleplerine kulak vermesini sağlamak için traktörleriyle günlerdir yol ve otoyolları trafiğe kapatıyor.

Avrupa'da çiftçiler eylemde

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destek ödemelerinin yetersizliğini gerekçe göstererek kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'nin, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığı" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.