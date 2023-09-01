Fransa'dan Nijer'de 'direniş' mesajı: Gerilimlere karşılık vermeye hazırız Cumhurbaşkanı Macron'un "Baskılara direneceğiz" mesajı sonrası bir açıklama da Fransa Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi. Fransız askerlerinin gerilimlere karşılık vermeye hazır olduğu belirtildi.

AA & Ensonhaber

Nijer'de askeri darbe sonucu yönetimi ele alan cuntanın ardından, Afrika ülkesinde Fransa karşıtı protestolarda artış yaşanıyor.

Askerler, ülkedeki Fransız varlığının sona ermesine yönelik Paris'e çağrılarda bulunurken, Fransa ise cuntayı tanımadığını söylüyor.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, söz konusu ülkedeki Fransız askeri ve diplomatik varlıkların zarar görme ihtimalini değerlendirdi.

"Karşılık vermeye hazırız"

Yazılı açıklamada, böyle bir durumda "direnişe" hazır olunduğuna dair mesaj verilmesi göze çarptı.

Nijer'deki Fransız askerlerinin, bu ülkedeki Fransız askeri varlıklarına ve diplomatik misyonlarına zarar verecek "her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduğu" belirtildi.

Fransa'nın elçisine 48 saat süre

Nijer'deki askeri yönetim dün, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiği ancak ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Macron: Baskılara rağmen...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Ağustos'ta Paris'te 29. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Darbecilerin baskılarına rağmen Büyükelçimiz, Niamey'de kalacak." ifadesini kullanmıştı.

26 Temmuz'da asker yönetime el koydu

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.