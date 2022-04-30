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    Fransa'dan Senegal'e 16 milyon dolarlık silah satış

    Fransız savunma sanayi şirketi Nexter, Senegal'e değeri 16 milyon dolar olduğu tahmin edilen 8 adet 105 LG top bataryası sattı.
    • AA
    • 30.04.2022 - 07:23
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    Fransa'dan Senegal'e 16 milyon dolarlık silah satış

    Nexter'dan yapılan yazılı açıklamada, 20 Nisan'da yürürlüğe giren anlaşma kapsamında, Senegal ordusuna 8 adet 105 LG top bataryası ve gerekli mühimmatın satıldığı belirtildi.

    Açıklamada, 17 kilometre menzile sahip top bataryalarının dakikada 12 atış gerçekleştirebildiği kaydedildi.

    16 milyon dolarlık satış

    Bu satışla Nexter, ilk kez doğrudan Senegal'e aracısız ekipman sağlamış oldu.

    Açıklamada satışın bedeli belirtilmese de yerel basında, Senegal'in top bataryaları için 16 milyon dolar ödediği bilgisi yer aldı.

    Fransa dan Senegal e 16 milyon dolarlık silah satış #1

    ABD'den de piyade tüfeği alındı

    Senegal, ocakta da ABD'den 1250 adet M4A1 tipi piyade tüfeği satın almıştı.

    Ayrılıkçı örgüte karşı kullanılacak

    ABD ve Fransa'dan alınan askeri ekipmanın, Senegal'in güneyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketi'ne (MFDC) karşı kullanılacağı tahmin ediliyor.

    MFDC, Senegal'in en verimli topraklarının bulunduğu Casamance bölgesinin bağımsızlığı için 1982'den bu yana eylemler düzenliyor.

    Fransa dan Senegal e 16 milyon dolarlık silah satış #2


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