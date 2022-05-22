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    Fransa'dan Ukrayna'nın AB üyeliği süreci hakkında açıklama

    Fransa'dan Ukrayna'nın AB üyeliği süreci hakkında açıklama

    Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı üyelik başvurusu hakkında Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune "Muhtemelen 15-20 yıl sürecek" dedi.
    • 22.05.2022 - 21:16
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 21:22
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    Rusya’nın saldırılarının ardından Ukrayna, Avrupa Birliği’ne (AB) katılmak için başvuruda bulunmuş ve sürecin hızlandırılmasını talep etmişti.

    Ancak Fransa'dan Ukrayna'yı üzecek bir açıklama geldi.

    "Ukrayna'nın AB'ye katılması muhtemelen 20 yıl sürecek"

    Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın AB’ye katılmasının on yıllar sürebileceği konusunda uyararak, "Dürüst olmak zorundayız. Ukrayna'nın altı ay veya bir iki yıl içinde AB'ye katılacağını söylüyorsanız, yalan söylüyorsunuz. Muhtemelen 15 veya 20 yıl sürecek” dedi.

    "Ukraynalılara herhangi bir yanılsama sunmak istemiyorum"

    Beaune, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'yı AB’ye daha erken entegre etmeye yardımcı olabilecek daha gevşek bir "Avrupa siyasi topluluğu" oluşturulması teklifini yineleyerek, "Ukraynalılara herhangi bir yanılsama veya yalan sunmak istemiyorum" dedi.

    Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa siyasi topluluğu girişimi, haziran ayında yapılacak AB Zirvesi’nde ele alınması bekleniyor.

    Fransa dan Ukrayna nın AB üyeliği süreci hakkında açıklama #1

    Fransa dan Ukrayna nın AB üyeliği süreci hakkında açıklama #2

    Fransa dan Ukrayna nın AB üyeliği süreci hakkında açıklama #3


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