Fransa'nın Afrika'daki varlığına darbe: Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor Fransız askerlerinin ilk bölümü, Nijer güvelik güçlerinin gözetiminde Afrika ülkesini terk etti. Kıtadaki varlığı zayıflayan Paris, ilk başta çekilmeye dirense de geri adım atmak zorunda kaldı.

AA & Ensonhaber

Fransa, bir dönem sömürge faaliyetleri yürüttüğü Afrika ülkelerinden bugünlerde ayrılmak zorunda kalıyor.

Daha önce Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mali'den çekilen Fransız ordusu, son olarak Nijer'deki varlığına son verdi.

Nijer'de konuşlu Fransız ordusuna bağlı birlikler, askeri hükümetin talebiyle ülkeden ayrılmaya başladı.

400 Fransız askeri ayrıldı

Askeri hükümetten yapılan açıklamada, askerlerden ilk grubun bugün itibarıyla Nijer güvelik güçlerinin nezaretinde ayrılmaya başladığı kaydedildi.

Nijer'de konuşlu yaklaşık 1400 Fransız askerinden ilk etapta 400'ünün ülkeden ayrılması bekleniyor.

Fransa ile askeri anlaşmalara son verdiler

Söz konusu Afrika ülkesinde 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri hükümet, Fransa ile tüm askeri anlaşmaları feshetmiş ve Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep etmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Niamey'deki cuntanın bu kararını tanımadığını, Paris'in Niamey'le yaptığı söz konusu askeri anlaşmaların çerçevesinin Nijer'in meşru hükümetiyle oluşturulduğunu açıklamıştı.

Çekilme yıl sonuna kadar tamamlanacak

Ancak bu talebin akabinde Paris yönetimi, askerlerini yıl sonuna kadar çekeceğini açıklamıştı.

Öncesinde ise Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Fransız ordusunun, Nijer'deki Fransız askeri ve diplomatik varlıklarına zarar vermeye yönelik her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Nijer'den ayrılan Fransız askerleri - FOTO GALERİ

Nijer'de askeri darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.