Fransa'nın eski Başbakanı Philippe, Macron için parti kurdu

2022 seçimlerine işaret eden Philippe, parti kurduğunu açıkladı. Philippe, Macron'un yeniden seçilmesini sağlamak istediğini söyledi.

Fransa'da eski Başbakan ve Le Havre Belediye Başkanı Edouard Philippe, siyaset arenasında yeni bir hamle yaptı.

Philippe, Le Havre kentinde düzenlenen kongrede yaptığı açıklamada, siyasi parti kurduğunu duyurdu.

"HEDEFİM, MACRON'UN YENİDEN SEÇİLMESİNİ SAĞLAMAK"

Eski başbakan, geleceği öngörmek için kurduğu partinin ismini "Ufuklar" koyduğunu söyledi.

Yeni partinin tüzüğünü 11 Ekim'de ilgili makamlara sunacağını ifade eden Philippe, "Siyasi hedefim, 2022'de (cumhurbaşkanı seçiminde) Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesini sağlamaktır." ifadesini kullandı.

TABANI SAĞA GENİŞLETMEK İSTİYOR

Philippe, Macron'un destek tabanını sağa genişletmek istediğini kaydetti.

Macron'un yeniden seçilebilmesi için seçmen tabanının genişlemesi gerektiğini aktaran Philippe, "2050 için bir stratejimiz yok ve bunu sizinle inşa etmek istiyorum." dedi.

"2027 SEÇİMLERİNE HAZIRLANIYOR" YORUMU

Philippe, ülkede yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal krizlerin ardından Temmuz 2020'de başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Yeni siyasi parti kuran Philippe'in, 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ise kendisini hazırladığı yorumları yapıldı.