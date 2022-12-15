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    Fransa'nın Fas'ı yenmesi sonrası Paris sokakları karıştı

    Fransa'nın Fas'ı yenmesi sonrası Paris sokakları karıştı

    Fas-Fransa Dünya Kupası Yarı Final maçı sonrası Fransa'nın başkenti Paris'te olaylar çıktı. Polis gruba göz yaşartıcı gaz ve Toma'larla müdahale etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 02:03
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 02:19
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    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa ile karşılaşan ve 2-0 yenilerek kupada final şansını kaçıran Fas, Paris'te de büyük bir heyecanla desteklendi. Takımlarını son ana kadar adeta stattaymış gibi destekleyen Faslılar yenilgiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı.

    Olay çıkaran gruba polis müdahale etti

    Maç esnasında oldukça sakin olan Paris sokakları, maçın bitimiyle birlikte doldu.  Taraftarlara rağmen grup bu kez tedbir almış olan polise yöneldi. Polis ise bunun üzerine gruba müdahale etti.

    Fransa'nın Fas'ı yenmesi sonrası Paris sokakları karıştı - VİDEO

    TOMA'lar ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı

    Bir anda savaş alanına dönen ve hiçbir şeyden habersiz maçtan çıkan kalabalık polisle olay çıkaran grubun arasında kaldı. TOMA’larla tazyikli su sıkan polis ardından göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu durumdan çok sayıda taraftar, gazeteci ve polis etkilendi.

    Fransa nın Fas ı yenmesi sonrası Paris sokakları karıştı #1

    Tarşkınlık yapan grup, ara sokaklara kaçtı

    Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan yüzleri kapalı kalabalık grup, Paris'in ara sokaklarına dağılarak havai fişek patlatmaya devam ettiler. Bir süre sonra ana caddede kontrolü sağlayan polis caddeyi temizleterek yeniden trafiğe açtı.

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