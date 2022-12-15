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- Fransa'nın Fas'ı yenmesi sonrası Paris sokakları karıştı
Fransa'nın Fas'ı yenmesi sonrası Paris sokakları karıştı
- Haber Merkezi
- 15.12.2022 - 02:03
- Güncelleme : 15.12.2022 - 02:19
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa ile karşılaşan ve 2-0 yenilerek kupada final şansını kaçıran Fas, Paris'te de büyük bir heyecanla desteklendi. Takımlarını son ana kadar adeta stattaymış gibi destekleyen Faslılar yenilgiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı.
Olay çıkaran gruba polis müdahale etti
Maç esnasında oldukça sakin olan Paris sokakları, maçın bitimiyle birlikte doldu. Taraftarlara rağmen grup bu kez tedbir almış olan polise yöneldi. Polis ise bunun üzerine gruba müdahale etti.
Fransa'nın Fas'ı yenmesi sonrası Paris sokakları karıştı - VİDEO
TOMA'lar ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı
Bir anda savaş alanına dönen ve hiçbir şeyden habersiz maçtan çıkan kalabalık polisle olay çıkaran grubun arasında kaldı. TOMA’larla tazyikli su sıkan polis ardından göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu durumdan çok sayıda taraftar, gazeteci ve polis etkilendi.
Tarşkınlık yapan grup, ara sokaklara kaçtı
Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan yüzleri kapalı kalabalık grup, Paris'in ara sokaklarına dağılarak havai fişek patlatmaya devam ettiler. Bir süre sonra ana caddede kontrolü sağlayan polis caddeyi temizleterek yeniden trafiğe açtı.