Fransa'nın güneyindeki orman yangınlarında, 6 bin hektar kül oldu

Fransa'nın güneyindeki orman yangınlarında, 6 bin hektar kül oldu

Gironde bölgesinde Fransa tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşanmasının ardından, yeniden alevler yükseldi. Bölgede 6 bin hektarlık alan kül oldu.

Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa, orman yangınları ile mücadele ediyor.

Geçtiğimiz ay ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele edildiği Gironde bölgesinden yeniden alevler yükseldi.

Gironde Valiliği, orman yangını nedeniyle 500 itfaiyecinin seferber edildiğini, Hostens komünündeki şiddetli yangının komşu bölge Landes’e de sıçradığını, Saint-Magne ve Belin-Beliet’te 6 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

“Yangın, 16 evi yok etti”

İHA’nın haberine göre; valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yangın, Belin-Beliet kasabasının çeşitli bölgelerinde 16 evi yok etti, herhangi bir yaralanma söz konusu değil.”

Temmuz yangınlarında, 20 bin hektardan fazla alan kül olmuştu

Yangında şu ana kadar 6 bin hektar alanın kül olduğu aktarılırken, Gironde’dedeki yeni yangının Landiras’ta temmuz ayında çıkan ve kontrol altına alınamadığı belirtilen yangından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Gironde’de temmuz ayında iki farklı noktada çıkan orman yangınlarında 20 bin hektardan fazla alan kül olurken, yaklaşık 40 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

2022’de yangından etkilenen toplam alan 50 bin hektardan fazla

Lozere’nin güneybatısında iki gün önce çıkan yangın, Aveyron’a yayıldı. Yangında en az 700 hektar alan kül olurken, 3 binden fazla kişi tahliye edildi.

Drum’da cuma akşamı çıkan orman yangını ise ilerlemeye devam ediyor. Alevler 220 hektarlık alanı küle çevirdi, 3 itfaiyeciyi yaraladı.

Pazartesi akşamı başlayan başka bir yangında ise Charente’nin güneyindeki 150 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’ne (EFFIS) göre 2022 yılının başından bu yana Fransa’da 50 bin hektardan fazla alan, orman yangınlarından etkilendi.