Fransa'nın 'İslam Projesi' ülkedeki STK'lere psikolojik baskı uyguluyor

Fransa'nın, Avrupa İslam'ı oluşturma projesi kapsamında atılan adımlar neticesinde dayatılan 'Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü' STK'lar tarafından kabul edilmedi.

Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) Başkanı İbrahim Alcı ve Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Başkanı Fatih Sarıkır, üzerinde değişiklikler yapılmadığı sürece 'Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünü' imzalamama konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Diğer yanda Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Alcı ve CFCM Genel Sekreterliğini yapan Sarıkır, son dönemde ülkede tartışma konusu olan tüzüğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MADDELER MÜSLÜMANLARIN ALEYHİNE

Zor bir dönemden geçildiğinin altını çizerek her taraftan baskı altında olduklarını belirten Alcı, Fransa'da imamların dini bilgilerine, öğretim becerilerine ve insani niteliklerine göre görevlerini yerine getirme konusunda onay sürecini oluşturmayı hedefleyen Ulusal İmamlar Konseyinin kurulmasının Müslümanlar için önemli olduğunu ancak 'bazı maddeleri Müslümanların aleyhine' olan bu tüzüğü bu haliyle imzalamak istemediklerini söyledi.

DESTEK ALDI

Alcı, Fransa'daki diğer Müslüman derneklerden kendilerine destek mesajları geldiğini belirterek, "600-700 cami ve dernek bizim arkamızda. Fransa'da 2 bin 500 cami var." dedi.

'FRANSA İSLAMINA' TEPKİ

Bir süredir ülkedeki imamlar ve derneklerle istişare ederek vardıkları sonucu CFCM ve İçişleri Bakanlığına yazılı olarak ilettiklerini kaydeden Alcı, tüzüğün isminin 'Fransa İslamı' olmasına tepki göstererek, "Kaynağı Kur'an ve sünnet olan İslam dini özü itibarıyla hiçbir toplum veya ideolojik söylemlerle sınırlandırılamaz. İslam evrensel dindir." ifadesini kullandı.

"TERÖRİST GÖZÜ İLE BAKIYORLAR"

İbrahim Alcı, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile toplantı gerçekleştirdiğini ve bu görüşleri kendisine de bizzat aktardığını kaydetti.

Tüzüğü imzalamadıklarını ve bunun medyada geniş yer bulduğunu belirten Alcı, "Üzüldüm. Bize İslamcı ve terörist olarak bakıyorlar. Darmanin de İbrahim Alcı'yı seviyoruz dese de CCMTF, Milli Görüş ve 'İnanç ve Uygulama' CFCM'den ayrılmasını istiyor. Buna hakkı yok." diye konuştu.

İSLAM'DA YOK, TÜZÜKTE VAR

Alcı, tüzükle ilgili, "İslam'da olmayan ancak varmış gibi gösterilen konular var. (Tüzüğe göre) İslam'da sanki kadın düşmanlığı var ancak dinimizde öyle bir şey yok." ifadesini kullandı.

Fransa'daki derneklerde kadınların önemli görevler üstlendiğini anlatan Alcı, Müslümanların Fransız yasalarına uyduğunu, Fransız vatandaşı olduklarını ve kendilerine saygı gösterilmesini beklendiklerini vurguladı.

DERNEKLER İMAMSIZ KALABİLİR

Hükümetin 2024 itibarıyla yurt dışından din görevlisinin gelmesini istememesi nedeniyle 260 Türk derneğin imamsız kalma ihtimali olduğunu ve bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Alcı, CFCM ile de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"KİMSE İMZALAMAZ"

Alcı, "Bu şartname Müslümanlara aykırı olursa, hiç kimse imzalamaz. Müslümanların yüzde 80'ini buna karşı. Tüzükte önerdiğimiz şekilde değişikliklerin yapılmaması halinde CCMTF, CIMG ve 'İnanç ve Uygulama' imzalamamaya kararlı." dedi.

TÜZÜK ADI DEĞİŞTİ

Tüzükle ilgili önerilerini ve eleştirilerini açıklama yoluyla basına ilettiklerini ifade eden Sarıkır, tüzüğün isminin başlarda 'Ulusal İmamlar Konseyi Prensipler Tüzüğü' olduğu ancak daha sonra 'Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü' şeklinde değiştirildiğine dikkati çekti.

Sarıkır, tüzükle ilgili "Fransa İslamı şeklinde ilan edildi ve içeriği ona göre düzenlendi. Artık hedef olan kitle sadece imamlar değil, aynı zamanda Müslümanlar. Fransa'da Müslümanların nasıl olması gerektiğine yönelik ifadeler içeriyor." diye konuştu.

"KANUNLAR İLE SORUNUMUZ YOK"

Sarıkır, "Biz yapıcı tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Fransız kanunlarının hiçbiriyle bir sorunumuz yok. Bizim kaygımız sadece Müslümanların dini yaşayabilmesi için mücadele etmek." dedi.

PSİKOLOJİK BASKI VAR

Ayrıca Sarıkır, yakında yapılacak seçimlere dikkat çekerek, "Psikolojik baskı var. İnancımızla ilgili konularda doğru düşündüğümüz değerleri dikkate alacağız. Baskı olabilir ama buna karşı da tavrımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"İMZALAMAYAN ÇIKSIN"

İçişleri Bakanı Darmanin, yaptığı açıklamada, "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü"nü imzalamayı kabul etmeyen sivil toplum kuruluşlarının Fransa İslam Konseyi'nden çıkmasını istemişti.

CFCM'in hazırladığı tüzüğü birçok Müslüman sivil toplum kuruluşu imzalarken, CCMTF, CIMG ile 'İnanç ve Uygulama' kuruluş, bu tüzüğe imza atmamıştı. Tüzük, CFCM bünyesinde Ulusal İmamlar Konseyi'nin kurulmasını da öngörüyor.