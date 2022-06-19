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    Fransa’nın Normandiya kıyılarını fırtına vurdu: 1 ölü

    Fransa’nın Normandiya bölgesindeki kıyı şeridini vuran fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
    • 19.06.2022 - 20:39
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 20:43
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    Fransa’nın Normandiya kıyılarını fırtına vurdu: 1 ölü

    Fransa’nın Normandiya bölgesinde yer alan Calvados kentini fırtına vurdu.

    Şiddetli rüzgarlar nedeniyle, 1 sörfçü hayatını kaybederken, 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Fırtınanın vurduğu bölgede 30 derece olan hava sıcaklığı birkaç dakika içinde yaklaşık 15 derece düştü.

    Halk panikle bölgeden kaçtı

    Şiddetli rüzgarlar, Deauville, Villers-sur-Mer, Ouistreham ve Trouville sahil beldelerinde etkili olurken, sahil kesiminde bulunan halk panikle bölgeden kaçtı.

    Villers-sur-Mer Belediye Başkanı Thierry Granturco, ölü ve yaralı sayısını doğrulayarak, bazı evlerde hasar meydana geldiğini ifade etti.

    İHA'ya göre yetkililer ayrıca, Deauville kıyılarında kaybolan bir kişiyi aramak için aram-kurtarma ekibi ve bir helikopter gönderildiğini belirtti.

    Fransa’nın Normandiya kıyılarını fırtına vurdu VİDEO

    Fransa’nın Normandiya kıyılarını fırtına vurdu: 1 ölü #1

    Fransa’nın Normandiya kıyılarını fırtına vurdu: 1 ölü #2

    Fransa’nın Normandiya kıyılarını fırtına vurdu: 1 ölü #3


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