Fransa'nın Oscar'ına cinsel saldırı şüphelileri ve suçluları katılamayacak

Cesar Sinema Ödülleri'ni düzenleyen Cesar Akademisi, cinsel taciz iddiaları nedeniyle soruşturulan veya suçlu bulunanların, şubatta düzenlenecek törene davet edilmeyeceğini bildirdi.

Fransa Sinema Sanatları ve Teknikleri Akademisi, gelecek ay düzenlenecek olan Cesar Film Ödülleri Töreni ile ilgili bir karar aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, “Mağdurlara saygı nedeniyle (iddianame veya kesinleşmemiş mahkumiyet durumunda bile), şiddet eylemleri nedeniyle adalet tarafından suçlanacak kişilerin öne çıkarılmamasına karar verildi.” denildi.

“Hiçbir etkinliğe davet edilemez”

DHA’da yer alan açıklamanın devamında, “Hapis cezasıyla cezalandırılabilecek, özellikle cinsel veya cinsiyetçi nitelikteki şiddet eylemlerine yönelik bir iddianame veya bu tür gerçekler nedeniyle kesinleşmiş bir hüküm giymişse, bu kişi törene veya bununla ilgili Cesar Akademisi tarafından düzenlenen hiçbir etkinliğe davet edilemez.” ifadeleri yer aldı.

Kararın alınmasının nedeni “Polonyalı yönetmen Roman Polanski”

2020 Cesar Sinema Ödülleri'nde Fransız ve Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin "J'accuse" filmi farklı dallarda aday gösterilmiş ancak Polanski hakkında cinsel istismar suçundan hüküm bulunması nedeniyle bu durum polemiğe yol açmıştı.

Akabinde Cesar Akademisi Yönetim Kurulu, oy birliğiyle istifa etmişti.

Yönetmen Polanski 1977 yılında 13 yaşındaki bir kıza şampanya ve ilaç vererek tecavüz etmekle suçlanmış, hakkındaki tutuklama kararının ardından ABD'den kaçmıştı.