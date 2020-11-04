Fransa'nın Türkiye düşmanlığı dergi kapağına taşındı

Le Point dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına yer vererek, ülkede düzenlenen saldırıların sorumlusu olarak Türkiye'yi göstermeye çalıştı.

29 Ekim'de Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İki gün sonra ise Lyon kentinde Ortodoks bir rahibe düzenlenen silahlı saldırıda rahip ağır şekilde yaralandı.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR

Haddini aşan Fransız medyası, saldırılardan Türkiye'yi sorumlu tutmaya kalktı.

Fransa'da yayınlanan haftalık siyasi ve haber dergisi Le Point, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanırken, "Fransa uluslararası İslamcı ile karşı karşıya." diye yazdı.

"FRANSA HER YERDEN SALDIRIYA UĞRUYOR"

2015 yılında başkent Paris'te düzenlenen saldırılara işaret eden dergi, yeni saldırılarla karşı karşıya olduklarını ve tehditler aldıklarını dile getirdi.

Fransa'nın uluslararası arenada yalnız bırakıldığından şikayetçi olan derginin sosyal medya paylaşımında "2015 saldırılarından sonra dayanışmadan uzak olan Fransa, bugün her taraftan saldırıya uğruyor." diye yazıldı.

"YALNIZ KALDIK" İFADELERİ

Derginin kapağında da "Yeni saldırılar, her yerden tehditler... Yalnız mıyız?" sorusu yöneltildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Müslüman karşıtı tavırlarını görmezden gelen derginin, Türkiye'ye yönelik algı oluşturma çabasına girişmesi dikkat çekti.