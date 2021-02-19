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    Fransa'nın zayıflığı: Hastaneler her hafta siber saldırıya uğruyor

    Hastaneye yapılan siber saldırılar sonucunda, hastaların ameliyat tarihleri ertelendi. Saray, fidye ödenmemesi için kesin talimat verirken Macron ,saldırıları Fransa'nın zayıflığı olarak niteledi.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 17:08
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    Fransa'nın zayıflığı: Hastaneler her hafta siber saldırıya uğruyor

    Fransa’nın Rhone bölgesindeki Villefranche-sur-Saone Hastanesine Pazartesi günü yerel saatle 04.30’da siber saldırı düzenlendi. Hackerların, şifreledikleri dosyaların tekrar erişime açılması için fidye talep ettiği belirtildi. Elysee Sarayından olay üzerine yapılan açıklamada, tüm devlet dairelerinde olduğu gibi hastanelere de fidye ödememeleri için kesin talimat verildi.

    AMELİYATLAR ERTELENDİ

    Hastanenin bilgisayar ağlarını felç eden siber saldırı sonucunda bazı ameliyatların ertelendiği  belirtilirken, bazı hastaların da farklı hastanelere sevk edildiği açıklandı.

    Fransa nın zayıflığı: Hastaneler her hafta siber saldırıya uğruyor #1

    AŞI TAKVİMİNİ ENGELLEMEDİ

    Saldırının koronavirüse karşı sürdürülen aşılamaları ise sekteye uğratmadığı vurgulandı.

    "IŞIĞI GÖRÜYORUZ"

    Hastane Müdürü Marie-Pierre Bongiovanni yaptığı açıklamada, "Yolun sonunda değiliz ama ışığı görüyoruz." diyerek cerrahi, doğum ve yeni doğan servislerinin çalışmaya devam ettiğini belirtti.

    Fransa nın zayıflığı: Hastaneler her hafta siber saldırıya uğruyor #2

    "FRANSA'NIN ZAYIFLIĞI"

    Siber saldırılarının Fransa’nın zayıflığını gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dijital tehditlerle mücadele etme planını duyurdu. Macron, bin siber güvenlik uzmanını bir araya getiren siber kampüs oluşturulmasının yanı sıra savunma sistemlerini güçlendirmek için ülkeler ve hizmetler arasındaki iş birliğinin güçlendirildiğini ifade etti.

    1 MİLYA EURO BÜTÇE AYRILDI

    Macron, 2025 yılına kadar siber güvenlik alanındaki işçi sayısını 20 binden 40 bine çıkararak ikiye katlamak istediğini belirtti. Araştırma ve geliştirme için 1 milyar Euro tutarından bir bütçe ayırdığını açıkladı.

    Fransa nın zayıflığı: Hastaneler her hafta siber saldırıya uğruyor #3

    Fransa Dijital İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Cedric O’ya göre 2021'in başından bu yana her hafta 1 hastane siber saldırıya maruz kalıyor. Hackerlar, hastanenin verilerini şifreleyip tekrar erişime açmak için para talep ediyor.

    SİSTEM YENİDEN KURULUYOR

    Fidye ödemeyi reddeden hastaneler, bilgisayar sistemlerini sıfırdan yeniden inşa etmek zorunda kalıyor. Siber saldırıya uğrayan hastanelerde, hastalara dair gerekli bilgi alışverişinin sağlanması ve operasyonların sağlıklı yürütülebilmesi için kriz masası oluşturuluyor.

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