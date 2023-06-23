Fransa'ya okumaya giden genç: Bir daha bu ülkeye adımımı atmam Fransa'ya okumaya giden bir genç kız, yurtta yaşadıklarını anlattı. Genç kızın Fransız olmadığı için yaşadığı zorluklar akıllara durgunluk verdi.

Eğitim için Fransa’ya giden genç bir kız sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı. Yaşadığı zorlukları anlatan genç kız, pişmanlığını dile getirdi.

Fransız olmadığı için insanların kendisine çirkin yaklaşımını anlattı. Genç kızın başına gelenler akıllara durgunluk verdi.

“Burada yaşanmıyor”

Fransa’da bir yurtta kaldığını söyleyen genç kız, “Burada yaşam gerçekten zor. Sadece bir aktivite yapabilmek için bile hastane randevusu gibi randevu alman gerekiyor." dedi.

Yurt odasında tahta kurularının yanı sıra birçok böcek çeşidi ile yaşadığını belirten genç kız, “Odamdan neredeyse her gün başka böcek çıkıyordu. Bir ayın sonunda zorla odamı değiştiler." dedi.

Ancak odasını değiştirdikten sonra bütün eşyalarının 3 gün boyunca buzlukta kaldığını belirtti. 3 gün boyunca yurt odasından dışarı çıkmadığını ekledi.

Bir daha Fransa'ya adım atmayacağını belirten genç kız "Tuvalet ve banyoyu tüm katla ortak kullanıyorum ve KYK'dan daha kötü olduğunu size garanti edebilirim. Bir daha bu ülkeye adımımı bile atmayacağım." ifadelerini kullandı.