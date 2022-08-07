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    Fransa'yı dördüncü sıcak hava dalgası endişesi sardı

    Fransa'yı dördüncü sıcak hava dalgası endişesi sardı

    Fransa'da yarından itibaren bir hafta sürecek yeni bir sıcak hava dalgasının daha başlayacağı ve bazı bölgelerdeki sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağı kaydedildi.
    • 07.08.2022 - 19:15
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 20:26
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    Sıcak hava Avrupa'yı etkisi altına almaya devam ederken yüksek sıcaklıkların neden olduğu kuraklık ve orman yangınları endişesi korkutuyor.

    Termometreler yüksek dereceleri gösterirken bazı ülkelerdeki vatandaşlar, hava koşulları gereği evden çıkmamayı tercih ediyor.

    Bölgedeki birçok ülke kavrulmaya devam ederken Fransa'da bundan nasibini aldı.

    Yeni sıcak hava dalgası yolda

    Üst üste üç sıcak hava dalgasına maruz kalınan ülkede, pazartesiden itibaren 15 Ağustos'a kadar sürecek ve ülkenin güney, doğu ve orta bölgelerini etkisi altına alacak yeni bir sıcak hava dalgası daha başlıyor.

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    Sıcaklıklar gündüz 36,  gece ise 20 derecenin üstüne çıkacak

    Hava tahminleri, hafta içinden itibaren özellikle güney bölgelerinde sıcaklığın birkaç gün, gündüz 36 derece civarında gece ise 20 derecenin üstünde geçeceğini gösteriyor.

    Bazı bölgelerde termometreler 40 dereyi geçecek

    Bazı bölgelerde ise sıcaklığın 40 derece ve üzerine çıkması öngörülürken, güneydeki sıcak rüzgarların kuzeye doğru seyredecek olması nedeniyle kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

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    Morhiban'da eş zamanlı 20 yangın başladı

    Öte yandan Fransız basını ülkenin Morhiban bölgesinde dün akşam eş zamanlı 20 kadar yangının başladığını aktardı.

    Bazı yangınların ilerlemesinin durdurulduğu, bazılarının da kontrol altına alındığı belirtildi.

    Yangınların durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da yaklaşık 2 bin 500 itfaiyeci yangın riskine karşı hazır bekletiliyor.

    Yangınların oranı yüzde 80 artabilir

    Senato'nun 3 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, 2050 yılına kadar ülkenin Akdeniz vilayetlerinde yeşil alanlardaki yangınların oranı yüzde 80 artabilir.

    AA'nın haberine göre; ülke tarihinin en büyük yangınlarından bazılarının yaşandığı bu yaz, on binlerce hektar yeşil alan zarar gördü.

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