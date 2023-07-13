Fransa'yı kasıp kavuran gösterilerin bilançosu: 650 milyon euro tazminat 17 yaşındaki gencin öldürülmesi sonucu çıkan olaylarda 11 bin 300 tazminat başvurusu yapıldı.

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Fransa'da Cezayir asıllı Nahel M'nin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesi, ülkeyi ayağa kaldırdı.

Yıkıcı protestoların yaşandığı ve yıkım görüntülerinin kayıtlara geçtiği Avrupa ülkesinde hasarın bilançosu belli oluyor.

Fransa Sigorta Federasyonu, yanan binaların ve yağmalanan dükkanların maliyetini hesapladı.

650 milyon euro tazminat talebi

Salı günü itibarıyla hasarlar için toplam 11 bin 300 tazminat talebinde bulunuldu. Bunun da 650 milyon euroya karşılık geldiği belirtiliyor.

Fransız RFI radyosunun haberine göre, tazminat talebinin büyük çoğunluğunu işletmeler ve kamu tesisleri oluşturuyor.

Ayaklanmalardan yaklaşık 3 bin 900 işletme, devlete ait bina ve aracın etkilendiğine dikkat çekildi.

Taleplerin geri kalanı, çoğu arabaların ateşe verildiği özel mülke yönelik saldırılardan geliyor. Bazı işletmeler, otel ve restoran iptalleri nedeniyle iş kaybı için tazminat alabilecek.

Fransa yangın yerine döndü

Fransa'yı kasıp kavuran olaylar sonucu belediye binaları, polis karakolları ve okullar da dahil olmak üzere devlete ait birçok bina tahrip edildi, otobüsler ve tramvaylar yakıldı.