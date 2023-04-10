Fransız Alpleri'nde çığ düştü Artan sıcaklıkların yol açtığı tehlike sonucu can kayıpları yaşandı. Yeni çığ düşme ihtimallerine karşı uyarılar yapıldı.

AA

Fransız Alpleri'ndeki Mont-Blanc bölgesi, çığ düşmesine sahne oldu.

Düşen çığ nedeniyle aralarında dağcıların ve rehberlerin bulunduğu can kayıpları yaşandı.

5 kişi öldü

Belediye Başkan Yardımcısı Elisabeth Mollard, RTL Radyosu'na yaptığı açıklamada, çığ altında kalan 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mollard, hayatını kaybedenlerden 2'sinin dağcı, 2'sinin rehber olduğunu belirtti.

8 dağcı yara almadan kurtuldu

Öte yandan bir kişi yaralı olarak çığ altından çıkarılırken, bölgedeki 8 dağcı da yara almadan olayı atlattı.,

Artan sıcaklıklar tehlikeye yol açtı

Çığın, bölgede bir haftadır artan sıcaklıklar nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Meteoroloji İdaresi, bölgede yeniden çığ düşme ihtimallerine karşı uyarıda bulundu.