Fransız Bakan Blanquer, koronavirüs protokollerini tatilde açıkladı

Blanquer'in İbiza’da tatildeyken okullara yönelik sağlık protokolünü açıkladığı ortaya çıktı.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, hakkında ortaya çıkan bir detayla konuşuluyor.

Blanquer’in yeni eğitim öğretim dönemi koronavirüs protokollerini açıklarken İbiza’da tatilde olduğunun ortaya çıkması tepkilere yol açtı.

TATİLDE OLDUĞUNU SAKLADI

Mediapart haber sitesinin ulaştığı bilgilere göre, Blanquer, 1 Ocak'ta Le Parisien gazetesine verdiği röportaj sırasında İbiza Adası'nda tatilde olduğunu sakladı.

Olayın ortaya çıkmasıyla Twitter başta olmak üzere sosyal medya kullanıcıları Blanquer'e tepki gösterdi ve röportaja Bakan'ı bürosunda iş başında gösteren fotoğraf iliştirdiği için Le Parisien'i eleştirdi.

"DURUMU BİLEREK SAKLAMADIK"

Gazete tepkiler üzerine Blanquer'le röportajın telefonla gerçekleştirildiği, nerede olduğunu bilmedikleri, durumu bilerek saklamadıkları açıklamasını yaptı.

Le Parisien'in Yayın Yönetmeni Jean-Michel Salvator, röportajda görsel alınmadığı için kullandıkları fotoğrafın en sık kullandıklarından biri olduğunu, bu yöntemin çoğu medya kuruluşunca da tercih edildiğini söyledi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Öte yandan Twitter'da Bakan Blanquer'in fotoğrafları tatil ortamlarında "keyif çattığı" şeklinde farklı karelerle montajlanarak çok defa paylaşıldı.

Ayrıca Muhalefet cephesi, sorumsuzlukla itham ettikleri Blanquer'e istifa çağrısı yaptı.

Le Monde gazetesi de Bakan'ın kabinesinden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başbakanlığın Eğitim Bakanı Blanquer'e ülkeyi altüst eden Omicron dalgası sırasında Ibiza'ya gitmemesini tavsiye ettiğini yazdı.

AÇIKLAMAYI GEÇ YAPMASININ SEBEBİ

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal ise hükümetin tatile gitmeleriyle ilgili kabine üyelerine sadece "her an ulaşılabilir" olma kuralını getirdiğini söyledi.

Eğitim Bakanı Blanquer'in 27 Aralık'ta Elysee Sarayı'ndaki koronavirüs tedbirlerine ilişkin düzenlenen Olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısında hazır bulunduğuna dikkati çeken Attal, okullara yönelik sağlık protokolü geç açıklandığı için Blanquer'in de açıklamayı geç yaptığını dile getirdi.