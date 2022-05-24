Fransız Bakan Damien Abad, tecavüz ile suçlandı

Fransız bir internet sitesine açıklamalarda bulunan 2 kadın; Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad’ı tecavüz ile suçladı.

Fransa’da yeni hükümetin kurulmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, taciz iddiaları gündeme oturdu.

Fransız bir haber sitesine röportaj veren 2 kadın; Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı olarak atanan Damien Abad’ın 2010 ve 2011 yıllarında kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti.

İHA’nın haberine göre; sitede yer alan haberde kadınlardan birinin, 2017 yılında Abad hakkında polise şikayette bulunduğu ve ancak delil yetersizliği nedeniyle dosyanın herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldığı belirtildi.

“Tüm ilişkiler her zaman karşılıklı rıza ile gerçeklemiştir”

Hakkındaki iddialara yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Abad ise, kadınların iddialarını yalanladı.

Artrogripozis engeli nedeniyle cinsel saldırıda bulunmasının ve rızasız ilişki yaşamasının mümkün olmadığını ileri süren Bakan Abad, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Hakkımdaki cinsel şiddet suçlamalarını şiddetle reddediyorum. Hayatım boyunca yaşadığım tüm ilişkiler her zaman karşılıklı rıza ile gerçeklemiştir.”

Fransa’da 24 Nisan’da yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başbakanlık görevine getirdiği Elisabeth Borne, geçtiğimiz cuma günü yeni kabineyi sunmuştu.