Fransız basını: SİHA'lar, Türkiye'nin nüfuz aracı

SİHA'lara ilişkin analizde, Türkiye'nin bu araçlardan Suriye'de başarılı şekilde yararlandığı hatırlatıldı. İnsansız araçların kaliteli ve uygun fiyatlı olduğu belirtildi.

Yurt içinde ve yurt dışında nokta atışı operasyonlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyanın gündeminde düşmüyor.

Çeşitli uluslararası medya kuruluşları tarafından manşetlere taşınan SİHA'lar için son olarak Fransız La Croix gazetesinde özel bir bölüm ayrıldı.

SİHA'LARIN KULLANIMI YAYGINLAŞTI

"SİHA'lar savaşı nasıl değiştiriyor?" başlığıyla yayınlanan yazıda, Ukrayna, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Etiyopya'daki çatışmalarda SİHA'ların kullanımının yaygınlaştığı kaydedildi.

"TÜRKİYE İÇİN NÜFUZ ARACI"

Analiz yazı dizisinin Türk SİHA'larına ayrılan bölümü, "SİHA, Türkiye için bir nüfuz aracı" başlığıyla verilerek Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’daki başarılı performansların SİHA satışlarını artırdığına işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk SİHA'larını diplomatik bir silah olarak kullandığı savunulan yazıda, 2015 bütçesinde savunmaya yüzde 5,4 pay ayıran Türkiye’nin 2020 bütçesinde savunmaya yüzde 7,5 bütçe ayırdığı kaydedildi.

SURİYE VE LİBYA'YA DİKKAT ÇEKTİLER

Özellikle Dağlık Karabağ'da Türk TB-2 SİHA'ların Azerbaycan'ın kısa sürede çok daha az can kaybıyla çatışmayı kazanmasına yardım ettiği vurgulanan yazıda, "Türkiye'nin Mart 2020'de Suriye'de SİHA'lardan başarılı şekilde yararlandığı, Libya'da meşru hükümet kuvvetlerinin, Türk SİHA'ları sayesinde gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı güçlere üstünlük sağladığı" belirtildi.

UYGUN FİYATLI, KALİTELİ

Yazıda, Baykar Makine tarafından üretilen, uygun fiyatlı ve kaliteli SİHA'ların özellikle Afrika ülkeleri için cazip olduğuna, Ukrayna'nın da 20 Türk SİHA'sı satın aldığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin de içinde olduğu önde gelen SİHA üreticileri ABD, Çin, İsrail ve Rusya'nın yapay zeka ve robot teknolojisinin birleştirilmesi üzerinde çalıştığı aktarıldı.

"TÜRKİYE ASKERİ BİR GÜÇ OLARAK GİTTİKÇE KENDİNİ GÖSTERİYOR"

Yazıda, "Türkiye, belli parçaları ithal etmeyi sürdürse de silah üreten ve satan, hatta ekipleri eğiten askeri bir güç olarak gittikçe kendini gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Bayraktar-TB2'nin performansının ve teknolojik üstünlüğünün güç ilişkilerinde dengeyi değiştirmeye olanak verdiğinin altı çizilen yazıda, Ukrayna, Polonya, Kazakistan, Kırgızistan ve Katar'a onlarca SİHA ihraç edildiği aktarıldı.

"TÜRKİYE NATO STANDARDINDA ÜRÜNLER SUNUYOR"

Yazıda, Türk SİHA'larının 17-18 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde de odak noktası olduğuna işaret edilerek savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu'nun "Türkiye'nin, Batı ülkeleri gibi ağır diplomatik kısıtlamalar dayatmadan NATO standardında ürünler sunduğu" değerlendirmesi paylaşıldı.

Azerbaycan ordusundan Bayraktar TB2’li tatbikat ViDEO