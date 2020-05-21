Fransız basını, Türkiye'nin Libya'daki rolünü yazdı

L'Opinion gazetesi, Libya'daki operasyonlarda kullanılan Türk SİHA'larının yüksek performansa sahip olduğuna dikkat çekti.

Libya ordusu, Türkiye'nin de desteğiyle darbeci Hafter'e karşı başarılı sonuçlar alıyor.

Fransız L'Opinion gazetesi, "Türkiye'nin Libya'da aralıkta başlayan askeri müdahalesinin" sahadaki durumu değiştirdiğini yazdı.

Gazetenin "Libya: Türk ordusu Paris'in dostu Hafter'i ciddi yenilgilere uğrattı" başlıklı haberinde, Fransa tarafından desteklenen Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in son günlerde siyasi olarak zayıflatabilecek birçok yenilgi aldığı belirtildi.

"TÜRKİYE, SAHADAKİ DURUMU DEĞİŞTİRDİ"

Son günlerde Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı dört Pantsir hava savunma sisteminin Türk ordusu sayesinde ele geçirildiğine veya imha edildiğine dikkati çekilen haberde, "Türkiye'nin Libya'da aralıkta başlayan askeri müdahalesi sahadaki durumu değiştirdi ve yaklaşık bir yıldır başkentin eteklerinde ayaklanan Hafter güçlerinin saldırısına son verdi." ifadeleri kullanıldı.

TÜRK SİHA'LARININ ROLÜNE VURGU

Haberde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda olduğu gibi Libya'da da SİHA'lar kullandığı kaydedildi.

Bu SİHA'ların performanslarının yüksek olduğunun altı çizilen haberde, Libya'da Türk ordusunun NATO veya Rusya benzeri modern bir ordu gibi faaliyet gösterdiği belirtildi.

RUSYA'DAN HAFTER'E TEMKİNLİ DESTEK

Haberde, Libya hükümetinin Türklerin desteğiyle Sirte'nin güneyinde Hafter güçlerine karşı durabildiği vurgulandı.

Libya hükümetinin, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri aldığı hatırlatılan haberde, Rusya'nın Hafter'e temkinli şekilde destek sağladığı yorumu yapıldı.