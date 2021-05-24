Fransız Dışişleri Bakanı, İsrail’i apartheid konusunda uyardı

Katıldığı televizyon programında açıklamalar yapan Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian, İsrail’in bölgedeki uygulamalarının apartheid riskini yükselttiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, konuk olduğu televizyon programında, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Lod kentindeki olayları anımsatan Balan Le Drian, İsrail ile Filistin arasındaki gerginlikte ilk defa İsrail kentlerinde yaşayan topluluklar arasında çatışma çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu, eğer gelecekte iki devletli çözümden başka çözümler benimsenirse uzun vadeli apartheid unsurları olacağını da gösteriyor."

“APARTHEID RİSKİ YÜKSEK”

İsrail’in tek devlet mantığı ile statükoyu koruma politikalarının devam etmesi durumunda apartheid riskinin yüksek olduğunun altını çizerek, İsrail’i ikaz etti.

ORTA DOĞU’DAKİ BARIŞ SÜRECİNE DEĞİNDİ

Orta Doğu’daki barış sürecine değinen Le Drian, bu sürecin canlandırılmasının küçük adımlar ile başlatılması gerektiğini ifade etti.

Taraflar arasında gelişecek karşılıklı güvene ilişkin vurgu yaptı.

LE MONDE, APARTHEID DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNMUŞTU

Önde gelen Fransız gazetelerinden Le Monde, dün yayınladığı baş yazısında, İsrail’in Filistin’de uyguladığı baskı sistemine apartheid denilmesinin duruma gittikçe daha çok uygun hale geldiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

YAHUDİ YERLEŞİMCİ FİLİSTİNLİLERE SALDIRMIŞTI

Telaviv'in güneydoğusundaki Lod kentinde yaşayan silahlı bir Yahudi yerleşimci Filistnililere saldırarak 2 kişiyi yaralamış, 1'ini şehit etmişti.

Kentteki Arap nüfus ise Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlemiş, İsrail polisi gösterilere katılan çok sayıda Filistinliyi ve birçok kentte düzenlediği operasyonlarda gözaltına almıştı.