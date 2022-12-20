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    Fransız futbolcuları teselli eden Macron ülkesinde dalga konusu oldu

    Dünya Kupası finalinde Arjantin'e yenilen Fransız futbolcular yıkılırken sahaya inen ve soyunma odasına giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tavırları, medyanın gündemine oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:14
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    Fransız futbolcuları teselli eden Macron ülkesinde dalga konusu oldu

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası sona erdi.

    Finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

    Kupayı kıl payı kaybeden Fransız futbolcular adeta yıkıldı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, maç sonunda Fransız Milli Takımı'nı teselli etmek için sahaya indi.

    Sosyal medyanın dalga konusu Macron

    Soyunma odasına da girerek futbolcularla konuşan Macron, hareketleriyle tepki topladı adeta günün dalga konusu oldu.

    Sosyal medya kullanıcıları, Macron'un hareketlerini yapmacık olarak yorumlarken, futbolcuların da Macron'a karşı ilgisiz olduğunu savundu.

    Macron'un soyunma odasında teselli konuşması ViDEO

    Fransız futbolcuları teselli eden Macron ülkesinde dalga konusu oldu #1

    "Mbappe'ye yapıştı"

    Sosyal medyada ve gazetelerde boy boy 'adeta yapıştı', 'yapmacık', 'sporu siyasete alet etmemeli' yorumları yapıldı.

    Sahaya indiğinde Fransız futbolcu Kylian Mbappe ile konuşmaya çalışan Macron, Mbappe'den beklediği ilgiyi de göremedi.

    Madalyaların verildiği anlarda da kendisine sarılmak isteyen Macron ile göz teması kurmaktan kaçınan yıldız futbolcu Mbappe, hızlıca diğer yetkililerle el sıkıştı.

    Fransız futbolcuları teselli eden Macron ülkesinde dalga konusu oldu #2

    Soyunma odasına girdi

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Arjantin Milli Takımı'na yenilerek 2022 FIFA Dünya Kupasını ikinci olarak tamamlayan Fransa Milli Takımı'nı teselli etmek için soyunma odasında kısa bir konuşma yaptı.

    Macron'un sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, oyuncuların üzgün ve yorgun olduğu görülürken, Macron'un konuşmalarına tepki vermemeleri de dikkat çekti. Futbolcuların, konuşma sonrasında Macron'u isteksiz şekilde alkışladığı da görüldü.

    Fransız futbolcuları teselli eden Macron ülkesinde dalga konusu oldu #3

    Fransız futbolcuları teselli eden Macron ülkesinde dalga konusu oldu #4

    Fransız futbolcuları teselli eden Macron ülkesinde dalga konusu oldu #5

    Fransız futbolcuları teselli eden Macron ülkesinde dalga konusu oldu #6

    Fransız futbolcuları teselli eden Macron ülkesinde dalga konusu oldu #7


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