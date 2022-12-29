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    Fransız gazeteci Dassier, Müslümanları hedef aldı

    81 yaşındaki Dassier, "Cumhuriyet, Müslümanların umurunda değil" dedi. Dassier'in bu sözleri, tepkilerin odağına oturdu.
    • 29.12.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 08:51
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    Fransız gazeteci Dassier, Müslümanları hedef aldı

    Fransa'da Müslümanlar, bir kez daha hedef tahtasına oturtuldu.

    Fransız gazeteci Jean-Claude Dassier, Müslümanları Cumhuriyet terimi üzerinden eleştirmeye çalıştı.

    Dassier'in çabaları, sosyal medyada ve farklı çevrelerce tepkiyle karşılandı.

    Müslümanları hedef aldı

    Fransız haber kanalı CNEWS'da Dassier, "Cumhuriyet, Müslümanların umurunda değil, bu kelimenin ne anlama geldiğini bile bilmiyorlar." ifadesini kullandı.

    Dassier'in bu ifadeleri sol akım siyasetçiler ve Fransız Twitter kullanıcılarının tepkisine yol açtı.

    "Irkçılığını ortaya döktü"

    Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili milletvekilli Aymeric Caron, Twitter'dan "Uzun süredir haber kanalı olmayan CNEWS'da bir kez daha ırkçı söylem" şeklinde paylaşımda bulunarak, bu kanalda "güvensizlik, göç ve İslam" dışında başka meselelerden bahsedilmediğine işaret etti.

    LFI Milletvekilli Thomas Portes, Dassier'in ırkçılığını ortaya döktüğünü kaydetti.

    Fransız gazeteci Dassier, Müslümanları hedef aldı #1

    "Mide bulandırıcı sözler"

    Bir Fransız Twitter kullanıcısı, Dassier'in bu sözlerinin "midesini bulandırdığını" belirterek, diğer bir kullanıcı ise Fransa'da bir kişiye veya gruba dini aidiyeti nedeniyle iftira atmanın 1 yıl hapis ve 45 bin euro cezası olduğunu hatırlattı.

    AA'nın aktardığına göre, başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Cumhuriyet" kelimesini bu tarz "bölücü ifadeler" kullanan Dassier'in kavramadığı yorumunda bulundu.

    Fransız gazeteci Dassier, Müslümanları hedef aldı #2


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