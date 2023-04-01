Fransız haber ajansı AFP: Kemal Kılıçdaroğlu, 10 puan önde Haber kuruluşu, CHP Lideri ile ilgili seçim iddiasında bulundu. Muharrem İnce'nin ise Kılıçdaroğlu'nun planlarını bozmakla tehdit ettiği belirtildi.

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Yabancı basın kuruluşları, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili süreci yakından takip ediyor.

Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak. Adaylarla ilgili kesin liste Resmi Gazete'de yayınlandı.

AFP'nin seçim iddiası

Fransa merkezli haber ajansı AFP, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarışı önde götürdüğünü yazdı.

"Yaklaşık 10 puan önde"

Haberde, Kılıçdaroğlu için "14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde yaklaşık 10 puan önde" şeklinde bir iddiada bulunuldu.

"Hiçbir ulusal yarışı kazanmamış 74 yaşındaki eski bir memur" şeklinde tanımlanan Kılıçdaroğlu'nun beklenmedik bir sorunla karşı karşıya olduğu da belirtildi:

"İnce, Kılıçdaroğlu'nun planlarını bozmakla tehdit ediyor"

Kılıçdaroğlu, farklı görüşlere sahip siyasetçileri bir araya getiren altı partili bir ittifak kurdu.



Ancak başına buyruk muhalefet lideri Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun planlarını bozmakla tehdit ediyor. Kılıçdaroğlu'nun, yarıştan çekilme teklifini reddetti.

"Muharrem İnce'ye destek az ama artıyor"

Anketlerin, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin desteğinin "az olduğunu ancak arttığını" gösterdiği belirtildi.

Muhalefetin, 58 yaşındaki siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı oyları böleceğinden "korktuğu" aktarıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı seçimi yarışında toplam dört ismin yarışacağı, onlardan biri olan Sinan Oğan'a desteğin "düşük tek haneli rakamlarda" olduğu kaydedildi.

Adaylıktan çekilme baskısı sonuç vermedi

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, adaylıktan çekilmesi için baskı yapılan Muharrem İnce'yi ziyaret etmiş, ancak görüşmeden bir netice çıkmamıştı.

Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikinci tura kalmasını istemiyor. İnce ise "Adaylığımı pazarlık konusu yapmam." diyor.