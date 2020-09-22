Fransız hükümeti, Minnoşlar filmini savundu

Geçmişte cinsel istimara uğramış yönetmen Maïmouna Doucouré'un sosyal medyada hakarete uğraması, "Netflix'i iptal et" etiketinin Twitter'da gündem olması sonrası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 6 Temmuz'da atanan Kültür Bakanı Roselyne Bachelot ile Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Delege Bakanı Elisabeth Moreno, ortak açıklama yaptı.

Resmi nitelikli açıklamada, Maïmouna Doucouré'a yönelik eleştirilerin kadın yönetmenin niyetleriyle tam bir çelişki içinde olduğu ifade edildi:

"ELEŞTİRİLER BAĞLAMINDAN KOPARILAN GÖRÜNTÜLERE DAYANIYOR"

"Cuties filmini hedef alan şiddetli eleştirilerin yönetmene atfettiği niyet, onun yapıtının neyin hakkında olduğuyla tam bir çelişki içinde. Eleştiriler, bağlamından koparılan indirgeyici görüntülere dayanıyor."

Filmin Netflix kataloğundan çıkarılmasına yönelik artan talepleri de reddeden Bachelot ile Moreno, "Bu filmin tüm izleyiciler için erişilebilir kalması ve eserin aydınlanmış incelenmesine dayanan, teskin olmuş bir tartışmayı beslemesi lazım" dedi.

"POSTER FİLMİ TEMSİL ETMİYOR"

Ocak ayında Cuties'in ilk gösteriminin yapıldığı Sundance Festivali'nde dünya sineması dram yönetmenliği ödülünü kazanan Doucouré, Fransa'da düzenlenen bir panelde, filmin "çocukları hiper-cinselleştirmekle" suçlanmasının, Netflix'in filmi tanıtmak için çıkardığı ilk posterdeki görsel seçiminden kaynaklandığını, ancak o posterin filmi temsil etmediğini anlattı.

İhtilafın ilk posterden kaynaklandığını vurgulayan kadın yönetmen, "Aslolan filmi izlemek ve aynı mücadeleyi verdiğimizi anlamak. Ben zaten bu konuda insanların gözlerini açmak ve soruna çözüm bulmak istiyorum. Film yapımcıları olsun siyasiler olsun bir tartışmaya girmemiz ve çözüm bulmamız ve bunu eğitim sistemi içinde de yapmamız önemli" dedi.

NETFLİX ÖZÜR AÇIKLAMASI YAYINLAMIŞTI

Netflix de filmi pazarlamak için yayımladığı ve kız çocuklarını dar kıyafetler içinde dans hareketleri yaparken gösteren ilk poster ve fragmanla ilgili geçen ay özür açıklaması yayımladı.

'Uygunsuz' diye nitelediği poster için 'derin üzüntü' açıklayan ve "Filmi temsil etmiyor" diyen Netflix, görüntü ve betimlemeleri değiştirdiğini belirtti.

Netflix Eş-CEO'su Ted Sarandos da Doucouré'a telefon ederek yaptıkları 'hatadan' ötürü bizzat özür diledi. Ama sonuçta tüm bunlar, filmin sosyal medyada sesi gür çıkan bir grup tarafından lanetlenmesini ve Doucouré'un öfkenin ve hatta ölüm tehditlerinin hedefi olmasını telafi etmedi.