Fransız ip cambazının nefes kesen gösterisi: 600 metre yürüdü

4 yıldır hazırlık yaptığını söyleyen ip cambazının yürüyüşü adeta nefes kesti. Eyfel Kulesi'nin etrafında toplananlar, ip cambazına yoğun ilgi gösterdi.

Fransız ip cambazı Nathan Paulin, Eyfel Kulesi'nin birinci katından Chaillot Tiyatrosu'na kadar 600 metreyi ip üzerinde yürüdü.

Paulin'in yerden 70 metre yukarıdaki denge mücadelesi halk tarafından merakla takip edildi.

NEFES KESTİ

Yerden 70 metre yükseklikte dengede kalmaya çalışan Paulin, 600 metreyi yalnızca beline takılı güvenlik halatıyla tamamladı.

Fransız ip cambazının başkent Paris'teki gösterisi nefes kesti.

Paris’te ip cambazı 70 metre yükseklikte 600 metre ip üzerinde yürüdü VİDEO

4 YIL HAZIRLIK YAPTI

Halat üzerinde yer çekimine meydan okuyan ve çocukken yükseklik korkusu olan Paulin, zorlu yürüyüş için 4 yıl hazırlık yaptığını söyledi.

27 yaşındaki Paulin'in yürüyüşünü Eyfel Kulesi'nin etrafında toplananlar ilgiyle izledi.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Zorlu yürüyüş sonrası Paulin alkışlarla karşılandı.