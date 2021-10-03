Fransız Katolik Kilisesi'nin cinsel istismar raporu yayınlanıyor

1950'den beri Fransız Katolik Kilisesi'nde 3 binden fazla pedofil görevlinin görev yaptığı açıklandı.

Katolik Kilisesi'nin cinsel istismar skandalları devam ediyor.

Dünya çapında çocuklara cinsel taciz skandallarının Fransa ayağıyla ilgili 2018'de kurulan bağımsız komisyon raporunu tamamladı.

Komisyon başkanı Jean-Marc Sauve, konuya ilişkin açıklama yayınladı.

KİLİSE BÜNYESİNDE 1950'DEN BERİ 3 BİNDEN FAZLA PEDOFİL

Sauve, onlarca yıl boyunca Fransız Katolik Kilisesi bünyesinde binlerce pedofilin faal olduğunu duyurdu.

Sauve, 1950'den beri 2900 ila 3200 arasında pedofil rahip ve diğer kilise görevlileri hakkında kayıtlar bulunduğunu söyleyerek sayıların asgari bir tahmin olduğunu belirtti.

RAPOR SALI GÜNÜ YAYINLANACAK

Arşivler ve tanıklara dayanan 2.5 yıllık araştırmanın ardından salı günü yayınlanacak raporun bomba etkisi yaratması bekliyor.

2500 sayfalık rapor, kilise, mahkeme, polis arşivlerinin yanısıra tanıklarla mülakatlara dayanıyor.

ÇÖZÜM İÇİN 45 TEKLİF

Suçluların ve mağdurların sayısını ölçme çabasındaki rapor, pedofillerin bünyesinde kalmasına izin veren Katolik Kilisesi içindeki kurumsal ve kültürel mekanizmaları da inceleyerek meselenin çözümüne yönelik 45 teklif sunuyor.

1950'lerden itibaren din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını araştırmakla görevlendirilen komisyon, 22 hukukçu, doktor, tarihçi, sosyolog ve ilahiyatçıdan oluşuyor.

Komisyonun kurulması öncesi Papa Francis, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismarı bilenleri durumu üstlerine bildirmekle yükümlü kılan bir karar çıkarmıştı.