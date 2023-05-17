Fransız Le Monde, Yunan adalarını Türkiye'nin seçim bölgesi olarak gösterdi Seçim sonuçlarını harita üzerinde paylaşan gazetenin hazırladığı görsel, Atina'nın tepkisine neden oldu. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, bu durum üzerine devreye girdi.

AA & Ensonhaber Fransa merkezli Le Monde gazetesi, Yunanistan'ın tepkisini çeken bir içeriğe imza attı. Türkiye'de 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimini haberleştiren gazetenin grafik departmanı, sonuçlara ilişkin harita hazırladı. Harita, Yunan basınının radarına girdi. Bunun nedeni, Yunanistan'a ait adaların Türkiye'ye ait gibi gösterilmesi. Yunan adaları Türkiye'nin seçim bölgesi ilan edildi Konuya haberlerinde geniş yer veren Yunanistan gazeteleri, haritada Rodos, İstanköy, Sakız gibi Doğu Ege adalarının, Türkiye'nin seçim bölgesinde gösterilmesine dikkat çekti. Atina yönetimi, söz konusu gelişme üzerine harekete geçti. Devreye, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias girdi. Atina'dan talimat: Gazeteye mektup gönderdiler Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis, Dendias'ın talimatıyla gazete yönetimine mektup gönderdi. Haritadaki hatanın düzeltilmesi talep edildi, ardından haritanın kaldırılmasına karar verildi. Yunan basını: Provokatif harita Euronews Yunanca servisi, "Le Monde'un hatası Rodos, Sakız, Sisam ve diğer adaları Türk yaptı." dedi. Haritanın "acilen" silinmesine ilişkin talebin yanı sıra, gazetenin İngilizce ve Fransızca sayısında çoğaltılmasıyla ilgili çalışmaların önlenmesinin istendiği belirtildi. Yunan basınındaki diğer medya organları da "Le Monde, Yunan adalarını gösteren provokatif bir harita yayınladı." şeklinde ifadeler kullandı. Gözden Kaçmasın Bild'in cevap aradığı soru: Erdoğan Almanya'dan nasıl yüksek oy alabiliyor Haberin Detayları Financial Times: Batı başkentleri, 5 yıl için daha Erdoğan'a hazırlanıyor Haberin Detayları