Fransız Liberation, binlerce ölümün yaşandığı Libya'daki selle dalga geçti Can pazarının yaşandığı ülkedeki durum üzerinden siyasi mesaj vermeye çalışan karikatür tepkilere neden oldu.

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Libya'nın doğusunu vuran 'Daniel' fırtınası, Kuzey Afrika ülkesinde büyük yıkıma yol açtı.

Ölümlerin 11 bini geçtiği ve yine binlerce insanın kaybolduğunun bildirildiği ülkede can pazarı yaşanıyor.

Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Türkiye yardım elini Libya'ya uzattı.

Sel felaketiyle alay ettiler

Fransa'da ise çirkin bir karikatüre imza atıldı. Karikatür, Liberation gazetesi tarafından yayınlandı.

Söz konusu çizimde, "Yıkıcı sel Libya'daki her şeyi silip süpürdü." ifadesi kullanıldı. Su içinde can çekişenler resmedildi.

Bunun üzerine "Kesinlikle her şeyi mi?" sorusu yöneltilerek acının hakim olduğu ülkedeki insanlarla açıkça dalga geçildiği görüldü.

Tepki çekti: Yazıklar olsun

Tepkilere neden karikatüre yorum yapan kullanıcılar, "Yaşanan ölümlere bakın, zavallısınız", "Yazıklar olsun" gibi ifadeler kullandı.

Sarkozy'ye gönderme

Karikatürde Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin olduğu ve elindeki kağıtta "2025: Libya finansman meselesi" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Sarkozy, Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’den 2007’de seçim kampanyası için yasa dışı şekilde para almakla suçlanıyor.

Ölümler üzerinden anlatmaya kalktılar

Liberation'un karikatüründe her ne kadar 6 Ocak 2025'te başlayacak duruşmaya atıfta bulunulsa da, bu durumun hayatını kaybedenler üzerinden dalga geçilerek anlatılması eleştiri oklarının hedefi oldu.

Duruşmalarda Sarkozy'nin de aralarında bulunduğu toplam 12 isim yargılanacak. Euronews'un aktardığına göre, bunlardan üçü eski bakan.

Sarkozy, suçlu bulunması halinde, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.