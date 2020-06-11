Fransız medyası Macron'un istifa etmeyi düşündüğünü yazdı

Fransız Le Figaro gazetesi, Emmanuel Macron'un görevinden istifa etme ve ardından düzenlenecek erken cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olma olasılığını düşündüğünü iddia etti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uzun süredir zor günler geçiriyor.

Emeklilik reformu, sarı yeleklilerin uzun süre devam eden protestoları ve son olarak ağır olarak hissedilen koronavirüs salgını Macron'u zora soktu.

Tüm bu gelişmelerin ardından, Le Figaro gazetesi Macron'un istifa seçeneğini düşündüğünü yazdı.

"RİSK ALMAYA HAZIRIM"

Habere göre Macron'un İngiltere'nin başkenti Londra'daki bazı kişilerle 15 gün önce video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, siyasi olarak güçlenebilmek için bir "risk almaya hazır olduğunu" söyledi.

2017'de cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğundan bu yana birçok krizle karşı karşıya kalan Macron'un istifa etme ve ardından gelecek hafta veya aylarda düzenlenecek erken seçimde yeniden aday olma olasılığını düşündüğü iddia edildi.

"KAZANIRIM ÇÜNKÜ RAKİBİM YOK"

Toplantıya katılanlardan birine göre Macron'un "Kazanacağımdan eminim çünkü karşımda kimse yok." dediği aktarıldı.

Macron'un cumhurbaşkanlığından istifa etmeye karar vermesi halinde Fransızları ikna edebilmek için güçlü argümanlar bulması gerektiği belirtildi.

SARAY İDDİALARI YALANLADI

Le Figaro gazetesine açıklama yapan Elysee Sarayı yetkilileri, "Prensip olarak hiçbir hipotezi elemiyoruz. İstifa seçeneği Elysee Sarayı'nda toplantılarda gündeme gelmedi." ifadesini kullandı.

Fransa'da Anayasaya göre cumhurbaşkanı istifa etmesi halinde yerine Senato Başkanı Cumhurbaşkanlığı görevini devralıyor. Bu durumda Macron'un istifa ederse Senato Başkanı Gerard Larcher geçici cumhurbaşkanı olacak.

Ülkenin tarihinde hiçbir cumhurbaşkanı yeniden aday olmak için görevinden istifa etmedi.