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    Fransız model Marine el Himer, Müslüman oldu

    Fransız model ve reality show yıldızı Marine el Himer, İslamiyet'i seçtiğini "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor." ifadesiyle duyurdu.
    • 05.11.2022 - 18:36
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    Fransız model Marine el Himer, Müslüman oldu

    Fransız model Marine El Himer, resmi Instagram hesabından, tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle bir camide kelimeişehadet getirdiğine ilişkin video paylaştı.

    Paylaşımının altında "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor." ifadesini kullanan el Himer, aylar önce Müslüman olduğunu açıkladı.

    El Himer, çıktığı manevi yolculuğun kendisini daima Allah'a yöneltmesini umduğunu belirterek, bu süreçte kendisine destek olan hayranlarına teşekkürlerini iletti.

    "Başka dine geçmek utanılacak bir şey değil"

    Başka bir dine geçmenin utanılacak bir şey olmadığına dikkati çeken el Himer, aklı, kalbi ve ruhunun mutabakatı neticesinde İslam'ı seçtiğini vurguladı.

    AA'nın aktardığı bilgilere göre, Fransız modelin paylaşımının altına hayranları da bu haberden memnuniyet duyduklarına, "el Himer'in simasının nurlandığına" ilişkin yorumlar yaptı.

    Bir hayranı da "Bende Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar okuma aşkı uyandırdın." ifadesini kullandı.

     

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