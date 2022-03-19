Fransız oyuncu Alain Delon: Ötenazi ile hayatıma son vermek istiyorum

Film yıldızı Alain Delon, sakat bir yaşlı adam olmak ve hastalıktan muzdarip olmak istemediğini ifade ederek; ötenazi ile hayatına son vermek istediğini açıkladı.

Fransız meşhur film yıldızı Alain Delon, hastalıklarla boğuşmak istemediğini ve ötenazi ile hayatına son vermek istediğini söyledi.

"YAŞLANMAK BERBAT"

Le Point'in aktardığına göre yıldız Alain Delon "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet." diyerek ötenazi istedi.

"SESSİZCE CEHENNEME GİTME HAKKIMIZ VAR"

Delon, oğlu Anthony'den ölmesine yardım etmesini isteyerek, "Yaşlandıkça, hastaneler veya iğneler olmadan hayattan sessizce cehenneme gitme hakkımız var." dedi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

1957'den beri oyunculuk yapan ünlü aktör, 2002 yılında geçirdiği ağır depresyon sırasında bir kez intihar girişiminde bulunmuştu.

Ötenazi, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmış, dayanılmaz acılar yaşayan bir kişinin yaşamının izni ve isteği ile sona erdirilmesidir.

KENDİSİNDEN SONRA KÖPEĞİNİN UYUTULMASINI İSTEMİŞTİ

Alain Delon 2018 yılında da kendisinin ölümünden sonra köpeğinin uyutulmasını isteyerek şu mektubu yazmıştı:

“Her geçen gün ölümü daha çok düşünüyorum. Çocuğum gibi sevdiğim köpeğim benden sonra çok uzun yıllar yaşayabilir. Ama onun her gün mezarıma gelip bir umutla nöbet tutmasına dayanamam. Bu nedenle öldüğümde veterinerimin onu kollarımın arasında iğneyle uyutup gömülmesini vasiyetimde yazdım. Tek ricam insanların beni anlaması.”

Fransa'nın Douchy bölgesindeki çiftliğinde 50'ye yakın köpek besleyen Delon 35 köpeği için mezarlık bile yaptırmıştı.

ÖTENAZİ TÜRKİYE'DE YASAL DEĞİL

Ötenazi Türkiye dahil birçok ülkede yasal değil. Hekim destekli intihar ise Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde yasal olarak sürdürülüyor.