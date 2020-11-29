Fransız polisinden göstericilere sert müdahale

Fransa'da göstericiler, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara hapis ve para cezası öngören tasarıya tepki gösterdi. Polisle protestocular arasında tansiyon yükseldi.

Fransa'da güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddetine tepkiler gün geçtikçe büyüyor.

Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, Nation Meydanı'na kadar yürüdü.

'MACRON İSTİFA' SLOGANLARI

Güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, "(Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istifa" sloganları attı.

FRANSIZ POLİSİNDEN SERT MÜDAHALE

Eylemde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, protestoculara biber gazı ve copla müdahale etti. Göstericiler, birçok çöp bidonu ve araç ile bir kafeyi ateşe verdi.

Fransa'da göstericilerle polis arasında çatışma ViDEO

46 BİN KİŞİ KATILDI

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre başkentteki gösteriye 46 bin kişi katıldı. Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Paris'teki eylemde 9 kişi gözaltına alındı.

Lyon'daki gösteride de polis protestoculara karşı biber gazı kullandı. Eylemde, birçok gösterici ve bir polis yaralandı.

"POLİS ŞİDDETİNE İSYAN ETMELİYİZ"

Mathilde isimli avukat, Fransa gibi ülkede böyle bir yasa tasarının hazırlanmasını şaşkınlıkla karşıladığını kaydetti.

Paris'te çadırlarda barınmaya çalışan sığınmacıların ve Afrika kökenli gencin polis şiddetine maruz kalmasına tepki gösteren Mathilde, "Tüm bunlara ve polis şiddetine isyan etmemiz gerekiyor." dedi.

"MACRON, KAPİTALİST SINIFI KORUMAYA ÇALIŞIYOR"

Göstericilerden Raphael Henry ise özgürlüklerin savunulması gerektiğini söyledi.

"Devletin sosyal hareketlere baskı uygulamak için, polisin halka daha kolay şekilde baskı yapmasını sağlayan yasanın geçirmesini istemiyoruz. Macron yönetimi sosyal hareketlere baskı uygulayarak kapitalist sınıfı korumaya çalışıyor." ifadesini kullanan Henry, Macron'un bu tasarıyla polis şiddetinin görünür olmasını engellemek istediğini belirtti.

FRANSA'DA TARTIŞMALI YASA TASARISI

Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edilmişti. Tasarı, Ocak 2021'de Senatonun onayına sunulacak.

Tasarı, Senato'dan geçmesi halinde bir kez daha Meclis'te oylanacak.

Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde "drone"nun yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.