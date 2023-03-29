Fransız polisinin müdahalesiyle komaya giren göstericinin ailesi dava açtı Polisle karşı karşıya gelen 32 yaşındaki protestocu, başından aldığı darbeyle ağır yaralandı. Ailesi, savcılığa şikayet başvurusu yaptı.

AA

Fransa, 25 Mart'ta çevrecilerin gösterilerine sahne oldu.

Çevreciler, yapay su havzaları projesine karşı çıkıyor. Bu kapsamda düzenlenen protestolara polis sert müdahalede bulundu.

Çok sayıda kişinin yaralandığı protestolarda komalık olan göstericinin ailesi, suç duyurusu yaptı.

Ağır yaralanan göstericinin ailesinden suç duyurusu

Le Parisien'in haberine göre, ağır yaralı kişinin ailesi, "acil yardım ekiplerin kasıtlı olarak engellenmesi" ve "cinayete teşebbüs" suçlamalarıyla savcılığa şikayet başvurusu yaptı.

Başından darbe aldı

Rennes Savcılığı ailenin şikayetini doğrularken, dava dosyasının, uzmanlık alanına girdiği için Niort Savcılığı'na devredileceğini açıkladı.

Toulouse kökenli ve 32 yaşında olduğu öğrenilen kişi, gösteri sırasından başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanmış ve komaya girmişti.

Valilik: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Le Monde gazetesinin olayların akabinde ele geçirdiği ses kayıtlarına dayandırılan haberinde, acil yardım ekiplerinin yaralılara müdahale için gösteri sahasına girmesine polisin izin vermediği iddia edilmişti.

Deux-Sevres Valiliği ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Çok sayıda kişi yaralandı

Binlerce çevreci 25 Mart'ta, bölgede 16 yapay su havzası inşaatı projesini protesto için ülkenin Deux-Sevres vilayetine bağlı Saint-Soline köyünde gösteri düzenlemişti.

Polis ve jandarmanın sert şekilde müdahale ettiği gösterilerde taraflar arasında yaşanan çatışmalarda resmi kaynaklar 28 jandarma ve 7 göstericinin yaralandığını belirtmişti.

Organizatörler ise yaklaşık 200 göstericinin yaralandığını açıklamıştı.