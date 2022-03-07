Fransız savaş uçakları “NATO’nun caydırıcılığı kapsamında” Polonya semalarında uçtu

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte Fransız Rafale savaş uçakları, Polonya hava sahasında devriye uçuşları gerçekleştirmeye başladı.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı Rafale savaş uçaklarının, NATO'nun doğu kanadında, ittifakın caydırıcılığı kapsamında Polonya havasında uçtuğu belirtildi.

DEVRİYE UÇUŞU YAPTILAR

Rafale uçaklarının ülkenin güneyindeki Mont-de-Marsan hava üssüden günde iki kez kalkış gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, devriye uçuşlarının ardından uçakların tekrar Fransa’ya döndüğü kaydedildi.

Öte yandan 8-9 saat süren devriye uçuşlarında, Rafalelere C-135 ile A330 Phenix MRTT yakıt ikmali uçakları eşlik etti.

FRANSA'DAN ROMANYA VE ESTONYA'YA ASKERİ YARDIM

Paris yönetimi NATO bünyesinde, Ukrayna’nın komşusu Romanya’ya 500 asker ile zırhlı araç, Estonya’ya ise Mirage 2000 modeli 4 savaş uçağı ve 200–250 asker göndereceğini duyurmuştu.