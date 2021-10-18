Fransız tarihçi Jean-Pierre Filiu, Emmanuel Macron’un Mağrip’teki Türkiye takıntısını yazdı

Cumhurbaşkanı Macron’un, Mağrip bölgesinde Türkiye’ye yönelik garip takıntısı olduğunu belirten Fransız Tarihçi Filiu, aynı bölgede Rusya’nın hedeflerine karşı hoşgörü ile yaklaşıldığını yazdı.

Fransız Tarihçi ve Orta Doğu Uzmanı Jean-Pierre Filiu, Le Monde gazetesine "Fransa'nın Mağrip'te Türkiye'ye yönelik garip takıntısı" başlıklı bir yazı yazdı.

Yazıda; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Mağrip’teki Fransız etkisine yönelen en ciddi tehdidin Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu unuttuğunu belirten Filiu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daha fazla odaklanıldığını yazdı.

Filiu, konuya ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Macron, Mağrip hakkındaki açıklamalarında sadece Türkiye'yi hedef alıyor. Halbuki Rusya ve BAE, Mağrip'te Fransız etkisini baltalamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

“MAĞRİP’TEKİ BASİRETSİZLİĞİ LİBYA’DA İZLEDİĞİ HATALI POLİTİKADAN KAYNAKLANIYOR"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Ankara'ya gerçekleştireceği ziyarete değinene Filiu, Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkilerde zirve noktaya ulaşılacağını ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Macron, Erdoğan'a çok fazla odaklanarak Mağrip'te Fransız etkisine yönelik en ciddi tehditlerin daha çok Rusya ve BAE'den geldiğini unutuyor. Fransız Cumhurbaşkanının Mağrip'teki basiretsizliği, görev süresinin ilk üç yılında Libya'da izlediği hatalı politikadan kaynaklanıyor."





“TÜRKİYE’NİN MÜDAHALESİ ASKERİ DURUMU TERSİNE ÇEVİRDİ”

Macron'un, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e verdiği desteğin, ülkede 2019'da "sivil savaşın" yeniden başlamasına ve Birleşmiş Milletlerin (BM) arabulucu çalışmalarının baltalanmasına neden olduğunu belirten Filiu, Fransa'nın "gizlice" Rusya, BAE, Mısır ve Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını belirterek, "Hafter'in saldırısı Trablus hükümetini Türkiye'nin kollarına atmakla sonuçlandı. Türkiye'nin müdahalesi askeri durumu tersine çevirdi ve Hafter'in safında yer alan Rus 'paralı askerleri' dağıttı." dedi.

RUSYA’NIN HEDEFLERİNE HOŞGÖRÜ İLE BAKILDIĞINI BELİRTTİ

Filiu, Fransa'nın Rusya'nın Mağrip'e yönelik hedeflerine 'hoşgörü' ile baktığını fakat Türkiye'nin amaçlarını 'düşmanca' değerlendirdiğini belirtti.

'CEZAYİR’İN AÇIK ARA İLK ASKERİ ORTAĞI MOSKOVA'

Ayrıca Cezayir'in açık ara ilk askeri ortağının Moskova olduğunu ifade eden Filiu, şu yorumda bulundu:

“Fransız Cumhurbaşkanının, böyle bir sistemin ana müttefiki Rusya'yı zikretmeden Cezayir'deki Fransa karşıtı, hafıza rantı üzerine inşa edilmiş siyasi-askeri sistemi kınadığını duymak paradoksaldır. Macron, Rus 'paralı askerlerine' başvurmayı istediklerinde Malili yetkilileri azarlamaktan çekinmediği için (Cezayir-Rusya askeri ortaklığı konusundaki) sessizlik daha da rahatsız edici.”





İSRAİL İLE İLİŞKİLER, ABU DABİ’YE YÖNELİK ÇEKİNCELERİ ORTADAN KALDIRDI

Macron'un BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yakınlığını, hatta 'ortaklığını' açık şekilde dile getirdiğini söyleyen Filiu, BAE’nin İsrail ile Eylül 2020'de 'barış anlaşmasını' imzalamasıyla Fransa'nın Abu Dabi'ye yönelik çekincelerinin ortadan kalktığını belirtti.

Filiu, "Ancak Muhammed Bin Zayed'in kendisinin, Çeçen Kadirov başta olmak üzere Fransa'nın belli olan düşmanlarıyla açık ilişkiler sürdürdüğü unutuldu." ifadesine yer verdi.

Filiu, Nahyan'ın Hafter'in Libya'da aldığı yenilginin 'intikamını' Tunus'ta 'demokratik tecrübeyi' sabote ederek aldığına işaret etti.

“FRANSA-MAĞRİP İLİŞKİLERİ TÜRKİYE’NİN SEBEP OLMADIĞI TÜRBÜLANS ALANINA GİRECEKTİR”

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkesinde anayasal süreci askıya alma kararına değinen Filiu, bu kararın alınmasında BAE ve Mısır'ın önemli rol oynadığını savundu.

Filiu, BAE'nin Cezayir ile Fas arasındaki gerginliğinin tırmanmasına da katkı sağladığını belirterek, “Macron'un Cezayir rejimine kısa süre önce gösterdiği açıklığın, BAE'nin bölgedeki hedefleri için de gecikmeden geleceğini umuyoruz. Aksi halde, Fransa-Mağrip ilişkileri, Türkiye'nin sebep olmadığı ancak doğal olarak faydalanacağı, artan türbülans alanına girecektir." yorumunda bulundu.

“KARALAMA KAMPANYALARINDAN ENDİŞE DUYMASI MEŞRU”

Ayrıca, Macron'un Cezayir ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarını hatırlattı. Filiu, Macron'un özellikle Ekim 2020'de Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürlerle ilgili yaşanan tartışmalar sırasında, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilham alan' Fransa'ya yönelik karalama kampanyaları konusunda endişe duymasının 'meşru' olduğunu kaydetti.

MACRON’UN CEZAYİR VE TÜRKİYE AÇIKLAMALARI

Macron, "Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor." ifadesini kullanmıştı.

TARİH YAZIMININ FRANSA NEFRETİ ÜZERİNE BİR SÖYLEME DAYANDIĞI İDDİASI

Fransa'nın Cezayir'deki sömürge faaliyetlerine ilişkin 'resmi tarihin gerçeklere dayanmayan şekilde yeniden yazılmasına' tepki gösteren Macron, bu tarih yazımının "Fransa nefreti üzerine bir söyleme" dayandığını iddia etmişti.

"1962 sonrası Cezayir ulusu bir hafıza rantı üzerine inşa edildi. Tüm sorun Fransa gibi gösteriliyor." yorumunu yapan Macron, Mağripte 'daha çok Türkler tarafından yapılan dezenformasyon ve propaganda' ile 'yeniden yazılan tarihe' karşı Arapça ve Berberice yayınlar üretmek istediklerini belirtmişti.