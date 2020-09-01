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    Fransız uçakları Beyrut semalarına Lübnan bayrağı çizdi

    Fransız uçakları, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'ı ziyareti vesilesiyle Beyrut semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 01.09.2020 - 17:56
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    Fransız uçakları Beyrut semalarına Lübnan bayrağı çizdi

    Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnanlı yetkililerle temaslarını sürdürüyor.

    FRANSIZ UÇAKLARI, LÜBNAN SEMALARINDA

    Fransız uçakları, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 99. yılı münasebetiyle Macron'un bir sedir ağacı diktiği sırada Jaj kasabası üzerinde Beyrut semalarına Lübnan bayrağı çizdi.

    Fransa, Eylül 1921’de Büyük Lübnan Devleti’nin kurulduğunu ilan etmişti. Öte yandan Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgeye giden ilk siyasi lider olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 hafta sonra yeniden Beyrut’u ziyaret ediyor.

    Fransız uçakları Beyrut semalarına Lübnan bayrağı çizdi- İZLE

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    Fransız uçakları Beyrut semalarına Lübnan bayrağı çizdi #1

    Fransız uçakları Beyrut semalarına Lübnan bayrağı çizdi #2

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