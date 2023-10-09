Fransız vatandaşı İsrailli askerler, orduya katılmak için yola çıktı Fransız-İsrail vatandaşı yedek askerler, Gazze'ye operasyonda görev almak için harekete geçti. Uçuşlarda, bu askerlere öncelik verildiği belirtildi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Hamas'ın saldırılarından sonra savaş durumuna geçti.

Olağanüstü halin yaşandığı ülkede yedek askerler göreve çağrılıyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri, yaklaşık 100 bin askere çağrıda bulunduklarını söylemişti. İsrail dışındaki ülkelerde yaşayan askerler de harekete geçti.

Fransa'daki İsrailli yedek askerler, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarına katılmak için bölgeye gitti.

Fransız-İsrail vatandaşı askerler orduya katılacak

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Fransız-İsrail vatandaşı çok sayıda yedek asker, İsrail Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak için ülkeden ayrılıyor.

İsrail'e gidecek yedek askerlere uçuşlarda öncelik veriliyor. Paris'teki Charles-de-Gaulle Havalimanı'na gelen İsrailli yedek asker Mickael Alhadeff, orduya katılmak için bölgeye hareket edecek ilk uçakla gideceğini söyledi.

"Filistin'e desteğe gidenlere izin yok" tepkisi

Öte yandan sosyal medyada Fransız hükümetine, Filistin'e destek için gidenlere izin vermediği ama İsrail'e gidenlere "ses çıkarmadığı" yönünde çok sayıda eleştiri yöneltildi.

'Aksa Tufanı' saldırısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Ölü ve yaralıların bilançosu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.