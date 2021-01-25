Fransızlar kıtlık endişesiyle gıda stoklamaya başladı

Bilgi Kaynakları Şirketinin (IRI) açıkladığı verilere göre, Fransızlar, kıtlık ve stokların tükeneceği endişesiyle uzun süre muhafaza edilebilen dondurulmuş gıda ve konserve satın almaya yöneldi.

Stoklanan ürünler arasında en çok tütsülenmiş balık, et, kıyma, ekmek ve donmuş sebzelerin yanı sıra dondurma da yer alıyor.

KAZ CİĞERİ SATIŞLARI YÜZDE 50 ARTTI

Ülkede, kaz ciğeri satışları yüzde 50, tütsülenmiş balık satışları yüzde 28, şampanya satışları ise yüzde 20 arttı.

Fransızların 2021 yazının çok sıcak geçeceği beklentisi nedeniyle dondurma stoklamaya yöneldikleri bildirildi.

Dondurma ve dondurulmuş sebze ürünleriyle tanınan market zinciri Thiriet'in dondurma satışlarının yüzde 200 arttığı belirtildi.

SALGINDAN BU YANA ET SATIŞLARI YÜKSELDİ

Ülkede 2013'te yaşanan at eti skandalından sonra et tüketimi düşmüştü ancak koronavirüs salgınından bu yana et satışında büyük artış gerçekleşmişti.