Petrol
88.45
1.70%
Euro
19.5881
0.98%
Dolar
18.6326
0.00%
Altın
1.077
1.66%
Borsa
5046
1.38%
Bitcoin
322.043
0.79%
BTXN Coin
5.62
1.62%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C
    Fransızlardan yolu kapatan iklim aktivistlerine müdahale

    Fransızlardan yolu kapatan iklim aktivistlerine müdahale

    Protesto için Fransa'da yolu trafiğe kapatan iklim aktivistlerini kızgın şoförler süpürerek yoldan attı. O anlar kameralara yansırken dünya genelinde gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 18:17
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 18:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Son dönemde iklim aktivistleri dünya çapında sayısız protestoya imza attı.

    Daha çok müzeleri ve eşsiz sanat eserlerini hedef alan protestocular en ünlü tablolara boyalar ve renkli sınılar fırlatarak protestolar düzenledi.

    Fransa'da yolu trafiğe kapattılar

    Fransa'daki bir grup ise daha farklı bir protesto türü tercih etti.

    İşlek bir caddede yola dizilerek oturan aktivistler trafiği adeta felç etti.

    Aktivistlerin bu protestosu Fransızları çileden çıkardı.

    Kaldırıp yol kenarına fırlattı

    Protesto nedeniyle araçları ile yolda kalan Fransızlardan sinirlerine hakim olamayanlar yerde oturan protestocuları adeta bir çuval gibi yerden kaldırıp yol kenarına fırlattı.

    O anlar kameralara yansırken sosyal medyada paylaşılan görüntüler dünya çapında gündem oldu.

    Fransızlardan yolu kapatan iklim aktivistlerine müdahale VİDEO

    Fransızlardan yolu kapatan iklim aktivistlerine müdahale #1

    Fransızlardan yolu kapatan iklim aktivistlerine müdahale #2


    Antalya'da zihinsel engelli adamın ölümünde 2 sanığa müebbet
    3. Sayfa

    Antalya'da zihinsel engelli adamın ölümünde 2 sanığa müebbet

    Aksaray'da nişan töreninde 'argo konuşma' kavgası
    İç Haber

    Aksaray'da nişan töreninde 'argo konuşma' kavgası

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir