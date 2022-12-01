Protesto için Fransa'da yolu trafiğe kapatan iklim aktivistlerini kızgın şoförler süpürerek yoldan attı. O anlar kameralara yansırken dünya genelinde gündem oldu.

Son dönemde iklim aktivistleri dünya çapında sayısız protestoya imza attı.

Daha çok müzeleri ve eşsiz sanat eserlerini hedef alan protestocular en ünlü tablolara boyalar ve renkli sınılar fırlatarak protestolar düzenledi.

Fransa'da yolu trafiğe kapattılar

Fransa'daki bir grup ise daha farklı bir protesto türü tercih etti.

İşlek bir caddede yola dizilerek oturan aktivistler trafiği adeta felç etti.

Aktivistlerin bu protestosu Fransızları çileden çıkardı.

Kaldırıp yol kenarına fırlattı

Protesto nedeniyle araçları ile yolda kalan Fransızlardan sinirlerine hakim olamayanlar yerde oturan protestocuları adeta bir çuval gibi yerden kaldırıp yol kenarına fırlattı.

O anlar kameralara yansırken sosyal medyada paylaşılan görüntüler dünya çapında gündem oldu.

Fransızlardan yolu kapatan iklim aktivistlerine müdahale VİDEO