Merz, Merkel'e karşı parti içi muhalefetin liderliğini yapmasıyla biliniyor. Alman siyasetçi, 50'inin üzerinde aldığı oyla genel başkanlığı üstlenecek.

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) yeni genel başkanlık koltuğunu, Federal Meclis Milletvekili Friedrich Merz devralacak.

CDU'nun yeni genel başkanını belirlemek için 4-16 Aralık'ta düzenlenen seçimlere yaklaşık 400 bin üyeden 248 bin 360’ı katıldı. Üyeler mektupla ve internet üzerinden oylarını kullandı.

LASCHET YENİDEN ADAY OLMADI

Mevcut CDU Genel Başkanı Armin Laschet’in yeniden aday olmadığı seçimlerde Friedrich Merz, Norbert Röttgen ve Helge Braun yarıştı. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, Berlin’de yaptığı açıklamada, Merz’in oyların yüzde 62,1’ini aldığını açıkladı.

YÜZDE 50'İNİN ÜZERİNDE OY ALDI

Seçimlerde Röttgen oyların yüzde 25,8'ini, Braun ise yüzde 12,1’ini aldı. Böylelikle seçimde yüzde 50’inin üzerinde oy alan Friedrich Merz, CDU’nun yeni genel başkanı olacak.

Merz’in genel başkanlığının 15-16 Ocak’ta düzenlenecek CDU Genel Kurultayı'nda tescillenmesi gerekiyor.

FRIEDRICH MERZ KİMDİR

66 yaşındaki Merz 66, 1989-1994 yıllarında Avrupa Parlamentosu'nda, 1994-2009 döneminde de Federal Meclis'te milletvekilliği yaptı.

2000-2002 yıllarında CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanlığı görevinde bulunan Merz, dönemin CDU Genel Başkanı Angela Merkel'in bu görevi üstlenmek istemesinin ardından Grup Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kaldı.

Milletvekilliğini 2009 yılında bırakmasından sonra siyasi sahneden kaybolan Merz, çeşitli şirketler için çalıştı, avukatlık ve lobicilik yaptı.

DAHA ÖNCE İKİ SEÇİMDE KAYBETTİ

Merz, 2018 ve 2019’da CDU genel başkanlığı için aday oldu ancak iki seçimde de kazanamadı.

26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Merz, ekimde üçüncü kez genel başkanlık için adaylığını koydu.

MERKEL'E MUHALİF İSİM

Friedrich Merz, eski Başbakan Angela Merkel'e karşı parti içi muhalefetin başını çekmiş, Merkel'in göç alanında ve koronavirüs krizinde izlediği politikaların CDU seçmeninin bir bölümünü, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin kollarına attığını savunmuştu.

Merz, Merkel'in sosyal liberal politikalarıyla CDU'nun sola kaydığını iddia etmişti.