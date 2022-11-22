FTX'in, Bahamalar'dan 121 milyon dolarlık mülk aldığı ortaya çıktı

İflas eden kripto para borsası, en az 19 mülkle ilgili satın alma işlemine imza attı.

Kripto para dünyası, FTX'in iflas sürecini konuşmaya devam ediyor.

İflas eden borsanın kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried, görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada FTX için iflas başvurusunun hata olduğunu söyleyen Bankman-Fried, "Bunu yapmasaydım, para çekme işlemleri açılacaktı" demişti.

121 milyon dolar değerinde en az 19 mülk aldılar

Reuters'ın haberine göre, FTX, Bankman-Fried'ın ailesi ve başarısızlıkla sonuçlanan kripto para borsasının üst düzey yöneticileri, son iki yılda Bahamalar'dan yaklaşık 121 milyon dolar değerinde en az 19 mülk satın aldı.

FTX'in satın alımlarının çoğunun, yaklaşık 72 milyon dolara mal olan pahalı bir tatil beldesindeki yedi kat mülkiyeti de dahil olmak üzere lüks sahil evleri olduğu belirtildi.

Tapulardaki ayrıntı

Mülklerin, bir FTX birimi tarafından satın alındığı, tapuların ise söz konusu mülklerin şirketin "kilit personeli için" konut olarak kullanılacağını gösterdiği belirtildi. Dairelerde kimlerin yaşadığı henüz bilinmiyor.

Ebeveynleri, mülkü FTX'e iade etmek istiyor

Old Fort Bay'de plaja erişimi olan başka bir eve ait belgeler de imza sahibi olarak Bankman-Fried'in ebeveynleri olan Stanford Üniversitesi hukuk profesörleri Joseph Bankman ve Barbara Fried'i gösteriyor.

15 Haziran tarihli belgelerden biri, mülkün "tatil evi" olarak kullanıldığını söylüyor.

Çiftin neden Bahamalar'da tatil evi satın almaya karar verdiği ve bunun nasıl ödendiğine dair soruya çiftin bir sözcüsü, Bankman ve Fried'in mülkü FTX'e iade etmeye çalıştığını anlattı.

Emlak kayıtları, ilk kez satın alma çılgınlığının ölçeğini gösteriyor

Aynı sözcü, "İflas davasından önce Bay Bankman ve Bayan Fried, tapuyu şirkete iade etmek istiyor." diye konuştu.

FTX ve çalışanlarının geçen yıl eylül ayında genel merkezini kurduğu Bahamalar'da gayrimenkul satın aldığı bilinmesine rağmen, emlak kayıtlarının ilk kez satın alma çılgınlığının ölçeğini ve bazı gayrimenkullerin kullanım amaçlarını gösterdiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili FTX ve Bankman-Fried'dan açıklama gelmedi.