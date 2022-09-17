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    Fuat Oktay: ABD'nin silah ambargosunu kaldırması talihsizlik

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Washington yönetimini karardan geri dönmeye çağırdı.
    • 17.09.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 16:04
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    Fuat Oktay: ABD'nin silah ambargosunu kaldırması talihsizlik

    ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırdı.

    Karar, Türkiye'de büyük tepkiyle karşılandı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu durumun bölge barışına zarar vereceği konusunda uyardı.

    Oktay'dan GKRY kararına tepki

    Oktay, çözümsüzlüğün kalıcı olmasına yol açacak olan adımdan geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

    Konuyla ilgili Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "ABD'nin silah ambargosunu kaldırması talihsizlik"

    "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırması talihsizlik ve bölgeye yönelik öngörüsüzlüktür.

    Bölge barışına zarar verecek ve çözümsüzlüğü kalıcı kılacak olan bu karardan bir an önce dönülmelidir.

    "Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecek"

    Türkiye, Ada'daki barış ve huzur ortamı için garantör devlet olarak üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

    Fuat Oktay: ABD nin silah ambargosunu kaldırması talihsizlik #1


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